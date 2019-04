Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","shortLead":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","id":"20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76847bac-46c4-448b-b82d-2e086a7fd869","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. április. 24. 15:24","title":"Megfogta a Boeingot a repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek a bűnüldözők.\r

\r

","shortLead":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek...","id":"20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b880420-7c40-47ed-98ce-66763dfd60c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","timestamp":"2019. április. 24. 09:45","title":"Félt az erőszakos férjétől, a rendőrök elvitték a férfi fegyvereit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tilos Rádión lesz műsora. ","shortLead":"A Tilos Rádión lesz műsora. ","id":"20190424_Visszater_a_radiozashoz_Juhasz_Peter_az_Egyutt_volt_tarselnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561d8e71-a2b3-4c0a-a058-7afe52045aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Visszater_a_radiozashoz_Juhasz_Peter_az_Egyutt_volt_tarselnoke","timestamp":"2019. április. 24. 08:21","title":"Visszatér a rádiózáshoz Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa.","shortLead":"Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa.","id":"20190422_Ferenc_papa_A_terrorcselekmenyek_soha_nem_igazolhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e6646-0e05-42ee-a2fe-ae651e778201","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ferenc_papa_A_terrorcselekmenyek_soha_nem_igazolhatok","timestamp":"2019. április. 22. 18:26","title":"Ferenc pápa: A terrorcselekmények soha nem igazolhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Napszállta című filmjéért.","shortLead":"A Napszállta című filmjéért.","id":"20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba5ed06c-ef1f-4dfb-8165-0f25f6d97bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb3fe1b-d0b2-4e41-877e-dbf012245cf0","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Nemes_Jeles_Laszlo_nyerte_a_legjobb_rendezo_dijat_Pekingben","timestamp":"2019. április. 23. 16:29","title":"Nemes Jeles László nyerte a legjobb rendező díját Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark Ádám teret és a Széchenyi teret is. Az alapelvek értelmében a Lánchíd környékén véget ér a gépjárművek uralma, a gyalogos-, kerékpáros- és tömegközlekedést fogják előtérbe helyezni. A Clark Ádám téren kisebb lesz a körforgalom, a Széchenyi téren megszűnik, a Bazilika és a Budai Vár között gyalogostengelyt alakítanak ki, több lesz a zebra és a zöldfelület.","shortLead":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark...","id":"20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3340f96e-f818-453e-8d5e-3b0c398d4492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","timestamp":"2019. április. 24. 12:18","title":"A Lánchíd mindkét oldalán véget ér az autók uralma, elérkezik a gyalogoskánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","shortLead":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","id":"20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd3bc02-d90d-4782-850a-ef4469f22ca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","timestamp":"2019. április. 23. 10:41","title":"Videó: Már nem is kéri a Tesla autója, hogy néha fogjuk a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetről tudomást sem vett, egyszerűen elhajtott. ","shortLead":"A balesetről tudomást sem vett, egyszerűen elhajtott. ","id":"20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad346671-cbe5-4eb1-91ad-b47a888f35d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 24. 09:24","title":"Tömegkarambolt okozott egy autós az Üllői úton - keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]