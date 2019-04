Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének ismételni. ","shortLead":"13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének...","id":"20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3617e0-87c3-4c47-9ed4-420fe8fe0ac0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_7_uleses_hetvege_tesztvezetes_is_lesz_a_holnap_kezdodo_nagycsalados_rendezvenyen","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"7+ Üléses Hétvége: tesztvezetés is lesz a holnap kezdődő nagycsaládos rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f44eda-1228-4930-99a5-f709e048ac26","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhunyt 79 éves korában John Havlicek, aki nyolc bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA). ","shortLead":"Elhunyt 79 éves korában John Havlicek, aki nyolc bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel az észak-amerikai...","id":"20190426_boston_celtics_nba_john_havlicek_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f44eda-1228-4930-99a5-f709e048ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6da079-658c-4f34-8a5a-9b4c026928d8","keywords":null,"link":"/sport/20190426_boston_celtics_nba_john_havlicek_gyasz","timestamp":"2019. április. 26. 12:26","title":"Meghalt a bostoni NBA-s legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több helyen bukkannak fel. ","shortLead":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több...","id":"20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa886d1-6a1e-494c-b0b4-d7d6d7afab76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","timestamp":"2019. április. 25. 10:33","title":"Máris felkerült a netre a Bosszúállók: Végjáték, pedig sok helyen még be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","shortLead":"Már elindult a bétatesztelése a Byte nevű applikációnak, ami a TikTok konkurenciája szeretne lenni.","id":"20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bcc7d16-7988-4aa2-97a6-505524809771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce2cb18-badc-4549-9c76-dcb4486ee91f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vine_byte_videomegoszto_alkalmazas_dom_hoffman","timestamp":"2019. április. 25. 17:03","title":"Szerette a Vine vicces videóit? Most \"feltámasztják\", Byte néven jön az utód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Veronika Kugyermetovától kapott ki.","shortLead":"Az orosz Veronika Kugyermetovától kapott ki.","id":"20190425_Babos_kiesett_a_nyolcaddontoben_az_isztambuli_tenisztornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06749c2-31ae-4468-9295-cca62fff1224","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Babos_kiesett_a_nyolcaddontoben_az_isztambuli_tenisztornan","timestamp":"2019. április. 25. 20:59","title":"Babos kiesett a nyolcaddöntőben az isztambuli tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3198a3-fb26-4920-8cea-ac035664a699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Saint Rose Főiskola egykori hallgatója 59 windowsos és 7 Apple számítógépet küldött át a másvilágra.","shortLead":"A Saint Rose Főiskola egykori hallgatója 59 windowsos és 7 Apple számítógépet küldött át a másvilágra.","id":"20190425_saint_rose_foiskola_new_york_allam_usb_killer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3198a3-fb26-4920-8cea-ac035664a699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365695ae-cc71-4f67-8ca1-db42f75ed7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_saint_rose_foiskola_new_york_allam_usb_killer","timestamp":"2019. április. 25. 09:03","title":"66 számítógépet gyilkoltak le egy nap alatt ezzel a spéci pendrive-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rappert kérték fel, hogy \"kreatív vulgaritással\" dobjon fel egy filmet. ","shortLead":"A rappert kérték fel, hogy \"kreatív vulgaritással\" dobjon fel egy filmet. ","id":"20190424_Fluor_Tomi_irta_a_karomkodasokat_egy_francia_film_szinkronjahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35ec544-9746-420f-80a3-8e0572bea323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3ea4b7-7496-42c9-a825-98375108edef","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Fluor_Tomi_irta_a_karomkodasokat_egy_francia_film_szinkronjahoz","timestamp":"2019. április. 24. 19:12","title":"Fluor Tomi írta a káromkodásokat egy francia film szinkronjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]