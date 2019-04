Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette a gyerekeket – esténként elszántan kattintgatott megadott weboldalakra. Pénzért.","shortLead":"A párizsi Le Monde egy kétgyerekes családanyáról ír, aki úgy lendült át a pénzügyi válságon, hogy – miután letette...","id":"20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cefee1-ac71-4be9-98f0-489a8d0ddd94","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Berkattintgatassal_negyedmillio_francia_szerez_egy_kis_mellekest","timestamp":"2019. április. 25. 13:37","title":"Bérkattintgatással negyedmillió francia szerez egy kis mellékest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb39e1c-dd04-4e67-a90d-0c6d48c2515f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190426_Marabu_FekNyuz_Plakatfobia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb39e1c-dd04-4e67-a90d-0c6d48c2515f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc86161-da6c-4e49-88de-4df78d218de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Marabu_FekNyuz_Plakatfobia","timestamp":"2019. április. 26. 14:45","title":"Marabu FékNyúz: Plakátfóbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","shortLead":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","id":"20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68712e-27f6-4b05-b389-cfbb20b5d872","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","timestamp":"2019. április. 25. 09:17","title":"Hajba kaptak a pizzások Egerben, verés, fojtogatás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d","c_author":"Izsák Norbert","category":"elet","description":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak világszínvonalú pezsgőket. Az őrült spanyolok filoxérafiestát is tartanak.





","shortLead":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak...","id":"20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc6d566-1040-4a7b-8b56-16e5575939d2","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","timestamp":"2019. április. 24. 18:10","title":"Gasztroturista térdig cavában – ahol ünneplik a szőlőgyökértetűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","shortLead":"Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. ","id":"20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0245f40d-f87e-4f4f-9dc5-530dcccbba44","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Majus_2an_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 26. 05:16","title":"Május 2-án érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás során tartóztatott le a rendőrség; a helyi média szerint a szigetország első ismert sorozatgyilkosságáról van szó.","shortLead":"Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás...","id":"20190426_ciprus_sorozatgyilkos_nikosz_metaxasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf2be4c-82c3-433b-b57c-eeea731ff9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_ciprus_sorozatgyilkos_nikosz_metaxasz","timestamp":"2019. április. 26. 10:53","title":"Nőkkel és kislányokkal végzett Ciprus első sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán nemzetiségeknek, például a magyaroknak és románoknak erre most is joguk van.","shortLead":"Újságírók a Donyec-medencei oroszokat érintő gyorsított útlevélkiadásról kérdezték Putyint, amire azt mondta, más ukrán...","id":"20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf2985a-9261-4523-8adf-6f809b617a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Magyarorszaggal_is_peldalozott_Putyin_a_Kim_DzsingUn_talalkozo_utan","timestamp":"2019. április. 25. 16:07","title":"Magyarokkal is példálózott Putyin a Kim Dzsong Un-találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","shortLead":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","id":"20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731172d8-8de1-492e-9054-25c784117e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 25. 14:54","title":"Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]