[{"available":true,"c_guid":"8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többet adóznak a magyar családok, mint az OECD-átlag, de a visegrádiak közül is csak Szlovákiánál állunk jobban.","shortLead":"Többet adóznak a magyar családok, mint az OECD-átlag, de a visegrádiak közül is csak Szlovákiánál állunk jobban.","id":"20190424_Csaladbarat_orszag_Szamoljunk_csak_mennyit_kell_adozniuk_a_gyerekeseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8510981c-f475-4329-aca3-ddb9ac9cccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd244f21-58cc-49ca-957b-c930c495d125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Csaladbarat_orszag_Szamoljunk_csak_mennyit_kell_adozniuk_a_gyerekeseknek","timestamp":"2019. április. 24. 17:20","title":"Családbarát ország? Számoljunk csak, mennyit kell adózniuk a gyerekeseknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed H.-nak.","shortLead":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed...","id":"20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179342f0-9bec-4477-9ce0-b9b8f8e40e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","timestamp":"2019. április. 24. 18:39","title":"Újabb pert vesztett a Lokál és a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d989196d-181b-4884-9879-7f0dc45c7c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pennsylvaniában történt esetről a bíró elmondta: ez az egyik leggusztustalanabb állatkínzási ügy, amivel a munkája során találkozott. ","shortLead":"A Pennsylvaniában történt esetről a bíró elmondta: ez az egyik leggusztustalanabb állatkínzási ügy, amivel a munkája...","id":"20190425_Bortonbuntetes_bunugy_rendorseg_allatok_kozosules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d989196d-181b-4884-9879-7f0dc45c7c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c4db54-52ee-4806-b4f7-0b12d495fbf1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Bortonbuntetes_bunugy_rendorseg_allatok_kozosules","timestamp":"2019. április. 25. 08:10","title":"Lecsuktak három férfit, mert évekig kutyákkal, lovakkal és kecskékkel közösültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MFK Skalica futballklub fiatal játékosa a kórházban hunyt el. \r

