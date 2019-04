Elkapták a férfit, aki megharapott egy MSZP-s aktivistát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40114158-5a4f-4bc7-bd6b-9bc14e37a71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt telefonálni az autós, de amikor visszatért volna a forgalomba, már nem volt sajnos ennyire körültekintő. ","shortLead":"Félreállt telefonálni az autós, de amikor visszatért volna a forgalomba, már nem volt sajnos ennyire körültekintő. ","id":"20190425_motoros_halalos_baleset_fonyod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40114158-5a4f-4bc7-bd6b-9bc14e37a71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe694ac-cfa9-4366-a73c-759e6159a842","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_motoros_halalos_baleset_fonyod","timestamp":"2019. április. 25. 20:29","title":"Nem vette észre az idős sofőr a motorost – halálos baleset lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48694742-1711-4fde-91d2-254479ac81e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szeretné behatóbban tanulmányozni, miként hat a súlytalanság a szervezetre.","shortLead":"A NASA szeretné behatóbban tanulmányozni, miként hat a súlytalanság a szervezetre.","id":"20190424_nasa_egerkiserlet_sulytalansag_kiserleti_egerek_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48694742-1711-4fde-91d2-254479ac81e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee90a1b0-58eb-48e6-960f-f4a8bcff153e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_nasa_egerkiserlet_sulytalansag_kiserleti_egerek_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. április. 24. 17:03","title":"Videó: Egereket küldött a NASA az űrállomásra, egészen furcsán kezdtek viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b73b25-fc23-4c16-bd18-a2070556d0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész 83 éves volt. ","shortLead":"A színész 83 éves volt. ","id":"20190424_Meghalt_a_Dallasban_Cliff_Barnest_alakito_Ken_Kercheval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b73b25-fc23-4c16-bd18-a2070556d0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58391225-ec3d-4b43-b870-b098c9b18895","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Meghalt_a_Dallasban_Cliff_Barnest_alakito_Ken_Kercheval","timestamp":"2019. április. 24. 21:08","title":"Meghalt a Dallasban Cliff Barnest alakító Ken Kercheval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","shortLead":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","id":"20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66978c4c-ca85-4552-8687-941bb2b9dc09","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","timestamp":"2019. április. 25. 16:36","title":"Ungár Péter: Igen, meleg vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","shortLead":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","id":"20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba759075-a71c-43b3-bcd3-3860838f48e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","timestamp":"2019. április. 25. 06:41","title":"Hangmérős új traffipaxokkal szűrnék ki az üvöltő autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51ef8d9-4ee0-4676-a4a6-2314a62753a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vlagyivosztokba érkezésekor rabolt rá a finomságra az észak-koreai vezető. ","shortLead":"Vlagyivosztokba érkezésekor rabolt rá a finomságra az észak-koreai vezető. ","id":"20190425_Foto_Kim_Dzsong_Un_kalacsmajszolassal_kezdte_oroszorszagi_turnejat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b51ef8d9-4ee0-4676-a4a6-2314a62753a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd05781-e3cd-41d3-b034-9e0f91c88201","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Foto_Kim_Dzsong_Un_kalacsmajszolassal_kezdte_oroszorszagi_turnejat","timestamp":"2019. április. 25. 08:14","title":"Fotó: Kim Dzsong Un kalácsmajszolással kezdte oroszországi turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órán belül vetíteni kezdik az új Bosszúállók-filmet, ám akadnak, akik csak később tudják megnézni. Nekik mutatunk néhány hasznos dolgot, amikkel elkerülhetik a kényelmetlen képeket, bejegyzéseket, egyszóval: a spoilereket. ","shortLead":"Néhány órán belül vetíteni kezdik az új Bosszúállók-filmet, ám akadnak, akik csak később tudják megnézni. Nekik...","id":"20190425_filmes_spoilerek_kiszurese_elrejtese_a_neten_facebookon_bosszuallok_vegjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee2bf7-53dc-43a0-a3a3-7260605b229b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea5925c-cb1a-4faf-a68e-d932a7dcb01c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_filmes_spoilerek_kiszurese_elrejtese_a_neten_facebookon_bosszuallok_vegjatek","timestamp":"2019. április. 25. 11:33","title":"Moziba készül, de addig sem akar belefutni a spoilerekbe? Mutatunk néhány trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új üzemében.","shortLead":"Naponta négy tonna csokoládé gyártására készül Székkutason egy vállalkozó, ráadásul alapanyagot is készítene új...","id":"20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72570fc-f70a-44e6-a09b-54652126de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1052aaba-2dcb-4819-96ca-aa32fa57b24d","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Ahol_a_csapbol_is_csoki_folyik","timestamp":"2019. április. 25. 14:00","title":"Ahol a csapból is csoki folyik, dolce vita Székkutason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]