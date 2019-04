Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek háromdimenziós nyomtatása előtt. ","shortLead":"Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok. Az új technológia megnyithatja az utat az emberi szervek...","id":"20190428_atlatszo_emberi_szervek_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b1d7f7-1e36-4464-8cd0-f8a9447bdbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94967623-1997-4a09-aad3-1661b545b9ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_atlatszo_emberi_szervek_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. április. 28. 18:03","title":"Ilyet látott már? Átlátszó emberi szerveket alkottak német tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős fronthatás lesz. ","shortLead":"Kettős fronthatás lesz. ","id":"20190428_idojaras_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec22c89-d05a-4069-a1da-ccf89866679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2babd7a2-67ea-4400-ad0c-983467e7a747","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. április. 28. 07:57","title":"Dilemmázik az időjárás vasárnap: essen vagy fújjon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff81ac-7af8-43fb-ae61-f36f9259d74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népligetben, az Üllői út- Könyves Kálmán körút sarkánál étellel és csomagokkal várták a rászorulókat.","shortLead":"A Népligetben, az Üllői út- Könyves Kálmán körút sarkánál étellel és csomagokkal várták a rászorulókat.","id":"20190428_etelosztas_krisna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cff81ac-7af8-43fb-ae61-f36f9259d74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55880ebd-96d1-4b85-8369-dbd8ccfd1533","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_etelosztas_krisna","timestamp":"2019. április. 28. 13:29","title":"Fotók: 800 ember kapott vasárnapi ebédet a krisnásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fideszes ügy: a Pócs-ügy, a feleségverés, a Simonka-ügy, az Elios-ügy – válaszolta az MSZP az Indexnek, amely azt kérdezte a párttól, lesz-e követkeménye annak, hogy a párt parlamenti képviselője, Bangóné Borbély Ildikó gyakorlatilag az összes Fidesz-szavazót lepatkányozta.","shortLead":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha...","id":"20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519209b-2f96-48fd-a2e2-ed789571b49e","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","timestamp":"2019. április. 27. 12:06","title":"Bangóné patkányozásának addig nem lesz következménye, amíg a Fideszben marad Pócs és Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben tartózkodó négy személy egyike a helyszínen az életét vesztette. A rendőrség azonban később közölte, hogy a helyszínre érkezett mentőhelikopter személyzetének sikerült újraélesztenie az áldozatot, akinek életéről már lemondtak a mentősök.","shortLead":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben...","id":"20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453f1e30-0156-4b10-ab90-544af7d89f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","timestamp":"2019. április. 27. 15:09","title":"Sikerült újraéleszteni a szentendrei karambol halottnak ítélt áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","shortLead":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","id":"20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98611c38-8def-455e-9ae6-08e931f058b6","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","timestamp":"2019. április. 28. 19:32","title":"Itt vannak a képek az idei I Bike Budapest 2019-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például Budapesten, akkor biológiai úton lehetne védekezni a poloskainvázió ellen – véli Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Amerikai kutatók pedig nemrég egy másik, hasonlóan egyszerű védekezési felfedezést tettek.","shortLead":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például...","id":"20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce99543-805b-4a2c-9c38-c3c185322137","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","timestamp":"2019. április. 28. 20:03","title":"Tényleg ilyen pofonegyszerű lenne a megoldás a poloskák ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]