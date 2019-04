Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is függ, melyik alvászavar-típusban szenvedünk, ami meghatározhatja azt is, hogyan gyógyulunk ki belőle. Kik hajlamosak a krónikus alvászavarokra? Kik kevésbé?","shortLead":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is...","id":"20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f068a-1093-4d89-85b0-539ee6c1affe","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","timestamp":"2019. április. 29. 09:16","title":"Alvászavar és személyiségtípusok – Ön melyikbe tartozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A jegyvizsgálókat ért bántalmazások után készülékükön egy gombnyomással kérhetnek majd segítséget.","shortLead":"A jegyvizsgálókat ért bántalmazások után készülékükön egy gombnyomással kérhetnek majd segítséget.","id":"20190429_Panikgombot_kapott_jegyellenorzo_keszulekere_minden_kalauz_a_MAVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c93953-52a6-44e3-93b5-94eff9b349cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Panikgombot_kapott_jegyellenorzo_keszulekere_minden_kalauz_a_MAVtol","timestamp":"2019. április. 29. 15:32","title":"\"Pánikgombot\" kaptak jegyellenőrző készülékükre a kalauzok a MÁV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel.","shortLead":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara...","id":"20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16660f04-e468-4c0f-80e1-aa8cefef0f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","timestamp":"2019. április. 28. 11:02","title":"Elismerésben részesítette magát az állami pénzzel kitömött hotelcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38281e7-66e5-4461-b4ed-b1eb6c3be5ce","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","timestamp":"2019. április. 28. 16:50","title":"A kifutón halt meg egy modell São Paulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt a rövid üzenetet írta ma ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt...","id":"20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914a989-b82e-45fc-8d53-35ac6517365a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","timestamp":"2019. április. 28. 13:52","title":"Karácsony csőbe húzná a Fideszt a zuglói parkolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és kötelezték őket a büntetés szövegének közzétételére, de ezt sem tették meg.","shortLead":"Csak azt mondták be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, azt nem, hogy a többi párt is. Ezért megbüntették és...","id":"20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc12402-e85a-405c-b43e-4ab0e46b14c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Most_azert_buntette_az_NVB_a_TV2t_mert_egy_korabbi_buntetest_sem_tettek_kozze","timestamp":"2019. április. 29. 19:20","title":"Nem tette közzé a TV2 korábbi büntetését, ismét megbüntette őket az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez képest 36 százalékos drágulást jelent.","shortLead":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez...","id":"20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a307d-94d5-4269-b009-187e467721af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 29. 07:58","title":"Négy év alatt a duplájára nőttek a garázsárak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","shortLead":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","id":"20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f1d127-2da9-4c1e-8323-0224575c8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 09:55","title":"Már most jobb, ha ránéz erre a térképre a szerdai Nagy Futam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]