Tóta W. Árpád: Úgy elaljasult

[{"available":true,"c_guid":"ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","shortLead":"A tálibok szerint erre másfél éven belül sor kerül.","id":"20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84f9da-eb81-4fad-bfa5-c1aeeee67322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47087660-7724-4302-aacc-177dd9e72e16","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Elhagyhatjak_a_kulfoldi_erok_Afganisztant","timestamp":"2019. január. 26. 19:46","title":"Elhagyhatják a külföldi erők Afganisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint alakul, az Európai Űrügynökség (ESA) már 2025-ben megkezdheti a Hold felszíni bányászatát, az égitesten ugyanis rengeteg regolit található, amelyből oxigén nyerhető ki.","shortLead":"Ha minden a terv szerint alakul, az Európai Űrügynökség (ESA) már 2025-ben megkezdheti a Hold felszíni bányászatát...","id":"20190127_europai_urugynokseg_esa_hold_banyaszat_regolit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26367a25-a266-4857-9215-c5813b6876d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_europai_urugynokseg_esa_hold_banyaszat_regolit","timestamp":"2019. január. 27. 08:03","title":"Pár év múlva már bányásznák a Holdat, és igen jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e21e041-e25d-40e4-aeea-a8d2f9eb6a9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hét éves beosztott tűzoltó kevesebbet keres 160 ezer forintnál, ezért ha nem lesz emelés, a tűzoltók tömegével fogják elhagyni a szolgálatot, figyelmeztet az egyik szakszervezet.","shortLead":"Egy hét éves beosztott tűzoltó kevesebbet keres 160 ezer forintnál, ezért ha nem lesz emelés, a tűzoltók tömegével...","id":"20190127_Dobbenten_latjak_a_tuzoltok_mennyi_penzt_kaptak_az_emeles_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e21e041-e25d-40e4-aeea-a8d2f9eb6a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d87b63b-3b01-4bc2-9c36-e49b04f6fd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Dobbenten_latjak_a_tuzoltok_mennyi_penzt_kaptak_az_emeles_utan","timestamp":"2019. január. 27. 16:46","title":"Döbbenten látják a tűzoltók, mennyi pénzt kaptak az emelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is cselekvésre szólítja fel. ","shortLead":"Három szenátor olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely amellett, hogy elítéli az Orbán-kormányt, Trumpot is...","id":"20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec38fc4-ba07-499f-9ccb-145c6bf0bc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Az_amerikai_szenatussal_iteltetnel_el_az_Orbankormanyt_demokrata_szenatorok","timestamp":"2019. január. 25. 21:44","title":"Az amerikai szenátussal ítéltetnék el az Orbán-kormányt demokrata szenátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk, ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190126_Ime_a_KENO_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe27c38-2d07-4b7c-8146-8f77fc963076","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Ime_a_KENO_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 26. 21:15","title":"Íme, a KENÓ nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahn nagykutyái. ","shortLead":"Az Autobahn nagykutyái. ","id":"20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5155108a-0d5c-4b42-9291-3fb6a0d894f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ff0-15f2-4115-8406-2ec19dfd313f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_BMW_M3_Competition_Audi_RS4","timestamp":"2019. január. 26. 10:50","title":"270-nel kergetőzik autópályán ez a BMW M3 Competition és Audi RS4 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","shortLead":"A Fideszt viszont még mindig nem sikerült megtalálniuk. ","id":"20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d30ec30f-e493-4cfb-95bc-72bdbd02c234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037fb093-af13-4735-881d-eeb0e6ca8e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_Az_ASZ_lecsapott_a_ketfarkuakra_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Az ÁSZ lecsapott a kétfarkúakra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]