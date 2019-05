Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eabdf2d4-62e3-4cf7-90ef-1fb1cba974a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 1. nem csak a munka és az uniós tagságunk ünnepe, hanem mérföldkő a magyar televíziózásban is.



","shortLead":"Május 1. nem csak a munka és az uniós tagságunk ünnepe, hanem mérföldkő a magyar televíziózásban is.



","id":"20190501_Az_1956_utani_elso_majus_1_kozvetitessel_indult_az_MTV_rendszeres_adasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabdf2d4-62e3-4cf7-90ef-1fb1cba974a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29de48fd-ea90-47b3-9597-ad6c46769890","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Az_1956_utani_elso_majus_1_kozvetitessel_indult_az_MTV_rendszeres_adasa","timestamp":"2019. május. 01. 09:41","title":"Így ünnepelte Budapest május 1-jét fél évvel az 1956-os forradalom leverése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan közülük nem használták a biztonsági övet.","shortLead":"A rendőrség 15 ezer forintos közigazgatási bírságot szabott ki egy tavaly májusi buszbaleset érintettjeire, mert sokan...","id":"20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae6a847a-962f-42a4-b9e1-134c3a322f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8940a71c-0b58-4050-9ac9-12e26e3dd56e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_felborult_busz_baleset_utasok_kozigazgatasi_birsag_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. április. 29. 20:25","title":"Felborult a busz, több utasát megbírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abu Bakr al-Bagdadi videoüzenetet tett közzé.","shortLead":"Abu Bakr al-Bagdadi videoüzenetet tett közzé.","id":"20190429_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_videouzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c13b556-40de-42fe-b0ea-8193d111678a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_videouzenet","timestamp":"2019. április. 29. 19:26","title":"Öt év után újra hallatott magáról az Iszlám Állam halottnak tartott vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta az értesüléseket.","shortLead":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta...","id":"20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d0e75-bca3-4b95-8be3-fa269dbf448e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","timestamp":"2019. április. 29. 18:34","title":"Horvátországban és Szlovéniában terjeszkedne tovább az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó évad felénél szinte kizárt, hogy kifogyna a szufla a Trónok harcából, így az utolsó három résszel is rekordokat döntögethet a sorozat. Ezúttal Twitteren történt rekorddöntés.","shortLead":"Az utolsó évad felénél szinte kizárt, hogy kifogyna a szufla a Trónok harcából, így az utolsó három résszel is...","id":"20190430_tronok_harca_s08e03_long_night_hosszu_ejszaka_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b04652d-792f-4c5a-bb58-1918a4699a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tronok_harca_s08e03_long_night_hosszu_ejszaka_hbo","timestamp":"2019. április. 30. 08:33","title":"Újabb rekordot döntött meg a Trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, a venezuelai ellenzék magát ügyvezető államfővé minősített vezetője bejelentette, megkezdődött a Nicolás Maduro államfő leváltását célzó folyamata utolsó szakasza. A bejelentést Guaidó egy venezuelai légitámaszponton, katonákkal körülvéve tette. Az ellenzék és a kormányzat hívei is az utcákra vonulnak. Caracasban lövöldözés hallatszik.","shortLead":"Juan Guaidó, a venezuelai ellenzék magát ügyvezető államfővé minősített vezetője bejelentette, megkezdődött a Nicolás...","id":"20190430_Venezuelaban_megkezdodott_a_vegjatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3307da2-ce3c-4b0e-959b-d965e1c777b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Venezuelaban_megkezdodott_a_vegjatek","timestamp":"2019. április. 30. 15:26","title":"Venezuelában megkezdődött a végjáték?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","shortLead":"A tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél a pénz eredetét dokumentummal kell igazolni. ","id":"20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f782b5f5-89ff-4404-82c1-e3e179fafe53","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Majus_1tol_nem_lehat_csak_ugy_besetalni_a_bankba_tizmillio_forinttal","timestamp":"2019. április. 29. 14:47","title":"Május 1-től nem lehet csak úgy betenni a bankba tízmillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

\r

","shortLead":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

\r

","id":"20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8118124f-cca1-4819-90f3-f0ce77c24fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. május. 01. 12:04","title":"Fotók: Teljesen kiégett egy 26-os busz a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]