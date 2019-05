Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"353b6eb2-592c-4c27-99a8-51a50e1c4d4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ketten is ott voltak az autónál, de ez nem számított az eltökélt rablónak. ","shortLead":"Ketten is ott voltak az autónál, de ez nem számított az eltökélt rablónak. ","id":"20190502_autos_video_tulsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353b6eb2-592c-4c27-99a8-51a50e1c4d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e58b10c-631d-4ac3-8644-57f1d2206bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_autos_video_tulsa","timestamp":"2019. május. 02. 09:42","title":"Porszívózás közben vitte el a tolvaj az autót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d1545a-8e05-4b07-a519-3713e7abbad2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"130 millió forintba került. ","shortLead":"130 millió forintba került. ","id":"20190503_Szabadidokozpont_epult_a_kirandulok_kedvelt_helyen_Sotetvolgyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d1545a-8e05-4b07-a519-3713e7abbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd8870a-6e86-48db-bc8b-874ba841b862","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Szabadidokozpont_epult_a_kirandulok_kedvelt_helyen_Sotetvolgyben","timestamp":"2019. május. 03. 15:58","title":"Szabadidőközpont épült a kirándulók kedvelt helyén, Sötétvölgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírszerzést bízták meg azzal, hogy találják meg Leopoldo Lópezt.","shortLead":"A hírszerzést bízták meg azzal, hogy találják meg Leopoldo Lópezt.","id":"20190502_Letartoztatasi_parancsot_adtak_ki_a_venezuelai_ellenzek_egyik_vezetoje_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3537c9f-86ea-4851-9fcf-909efce39456","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Letartoztatasi_parancsot_adtak_ki_a_venezuelai_ellenzek_egyik_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. május. 02. 21:43","title":"Letartóztatási parancsot adtak ki a venezuelai ellenzék egyik vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nagyon érdekelte az állatot a divatbemutató. ","shortLead":"Nem nagyon érdekelte az állatot a divatbemutató. ","id":"20190502_Video_Most_a_Diorbemutatot_zavarta_meg_egy_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a7709-60ec-4c71-9a40-94092bfe54fa","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Video_Most_a_Diorbemutatot_zavarta_meg_egy_macska","timestamp":"2019. május. 02. 08:05","title":"Videó: Most a Dior-bemutatóra sétált be egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a TV2 a választási eljárásról szóló törvényt.","shortLead":"Megsértette a TV2 a választási eljárásról szóló törvényt.","id":"20190502_Ujra_megbuntettek_a_TV2t_mert_tul_sok_hir_szolt_a_Fidesz_kampanyarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc5fa8-ef7f-4a4b-bd62-e5200a62730b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Ujra_megbuntettek_a_TV2t_mert_tul_sok_hir_szolt_a_Fidesz_kampanyarol","timestamp":"2019. május. 02. 20:49","title":"Újra megbüntették a TV2-t, mert túl sok hír szólt a Fidesz kampányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló hamis adóbevallós oldalon, amellyel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében próbálkoznak személyes adatok megszerzésével kiberbűnözők – figyelmeztet a Quadron.","shortLead":"A \"Tölts fel öngyilkosságot!” mondat is szerepel egy új formátumú, vélhetően a napokban szétküldött levélből megnyíló...","id":"20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af38e896-192a-4c84-b37f-d19a3065f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e37dff3-4862-4e4e-8e43-a7a0e10ed74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nav_adobevallas_adathalasz_level_atveres","timestamp":"2019. május. 02. 10:03","title":"Bizarr e-mail terjed a NAV nevében, vigyázzon vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","shortLead":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","id":"20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44087166-bd1b-4527-b8c3-131237aebf10","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","timestamp":"2019. május. 02. 15:44","title":"Az egészséges térdét műtötték meg a nyitrai nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de akad olyan terület is, ahol 1500 forintos órabér sem elképzelhetetlen.","shortLead":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de...","id":"20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092bf72-ba4c-4e00-860b-95eb622c8dde","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","timestamp":"2019. május. 02. 18:45","title":"1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]