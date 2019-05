Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","shortLead":"A rendőrség szerint évről évre csökken a poggyászfosztogatások száma, és tavaly történt a legkevesebb bűncselekmény. ","id":"20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644a93d2-4b77-4bfd-b88f-5d080fdd0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182474e4-3b71-449c-9828-da4adf4b166d","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Repteri_lopasok_meglepo_dolgokrol_szamolt_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. május. 03. 10:00","title":"Reptéri lopások: meglepő dolgokról számolt be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","shortLead":"Az amerikai államban szerdán törvényt fogadtak el arról, hogy a tanárok fegyvert viselhetnek a tanintézményekben.","id":"20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feef8920-e3aa-4638-bedd-6c557851a179","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_fegyverviseles_tanarok_florida_parkland_iskolai_lovoldozes","timestamp":"2019. május. 02. 05:40","title":"Felfegyverkezhetnek a tanárok Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92b9dc5-14cb-44db-afa1-e89f8f16f316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"170 példányos, leginkább Volkswagen Bogarakat tartalmazó gyűjteményt árulnak.","shortLead":"170 példányos, leginkább Volkswagen Bogarakat tartalmazó gyűjteményt árulnak.","id":"20190503_volkswagen_bogar_beetle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c92b9dc5-14cb-44db-afa1-e89f8f16f316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860e0d0e-33bd-43ec-90e1-1678e8a69064","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_volkswagen_bogar_beetle","timestamp":"2019. május. 03. 10:40","title":"Eladó a világ legnagyobb Bogár-gyűjteménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","shortLead":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","id":"20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f565d7-b173-4f9e-9bdf-12aba4092ca6","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","timestamp":"2019. május. 02. 13:52","title":"Gyásznapon esküvő? Sok párnak simán belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat. Kvízünkben arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismerik a bővítési folyamatot, az euróövezet és a schengeni zóna tagjait, az EU fontosabb mérföldköveit. Mint kiderült, sok tévhit él még olvasóink körében is az unióval kapcsolatban, ezeket próbáljuk meg most eloszlatni. ","shortLead":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat...","id":"20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78fa85a-1d92-4e58-a7a5-2963e520864c","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 02. 15:35","title":"Nem, nem Orbán Viktor akart Egyesült Európai Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4353a37-19e2-420a-9c86-5f3db2713e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átvette a krizantémtrónt Naruhito új japán császár. ","shortLead":"Átvette a krizantémtrónt Naruhito új japán császár. ","id":"20190501_Kezdetet_vette_a_gyonyoru_harmonia_korszaka_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4353a37-19e2-420a-9c86-5f3db2713e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3cbd9c-dab3-4f75-b633-5984a0b052a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Kezdetet_vette_a_gyonyoru_harmonia_korszaka_Japanban","timestamp":"2019. május. 01. 14:15","title":"Kezdetét vette a \"gyönyörű harmónia\" korszaka Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

\r

","shortLead":"Kigyulladt egy BKK-busz a Margitszigeten szerdán. \r

\r

","id":"20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc7568-5891-42cb-9f51-ad4bb6d430c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8118124f-cca1-4819-90f3-f0ce77c24fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_Fotok_Teljesen_kiegett_egy_26os_busz_a_Margitszigeten","timestamp":"2019. május. 01. 12:04","title":"Fotók: Teljesen kiégett egy 26-os busz a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","shortLead":"Egy Bugattinak nemcsak a vételára sokkolóan magas, hanem minden egyéb költsége is.","id":"20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1a2a54b-cad8-46f4-9867-359168fccd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81248c1-7a62-41c1-bc61-56815d9d434f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_horror_draga_egy_csucsbugatti_havi_biztositasa","timestamp":"2019. május. 02. 08:21","title":"Horrordrága egy csúcs-Bugatti havi biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]