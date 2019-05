Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század kegyetlenségeit leíró szociálpszichológia, a kapitalizmus logikájának félreértései nyomán az embert agresszív, háborozú, versengő, gátlástalanul szaporodni vágyó lényként ismerhettük meg. A tudomány fejlődésével árnyaltabb kép bontakozik ki: a kutatók az ezredforduló környékén biológiai nyomait írták le annak, hogy együttműködésre vagyunk teremtve - számol be a cikk írója, Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század...","id":"HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33e667-6742-43d8-85d4-e6a39f26e7f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","timestamp":"2019. május. 04. 09:09","title":"Ember embernek embere - a társas kapcsolatok neurobiológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","shortLead":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","id":"20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679ef1d-c51c-461c-8671-b7da9f6a6d9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","timestamp":"2019. május. 03. 18:09","title":"Azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a népligeti buszpályaudvar kávéautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52b801-7d62-4f93-8362-1a9ce34c2e2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elmenekült az összetört buszból, de nem jutott messze.","shortLead":"Elmenekült az összetört buszból, de nem jutott messze.","id":"20190503_Elfogtak_a_szegedi_buszkalozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb52b801-7d62-4f93-8362-1a9ce34c2e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2b914-ca6e-4f72-98c7-7df85763f4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Elfogtak_a_szegedi_buszkalozt","timestamp":"2019. május. 03. 09:35","title":"Elfogták a szegedi buszkalózt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d1545a-8e05-4b07-a519-3713e7abbad2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"130 millió forintba került. ","shortLead":"130 millió forintba került. ","id":"20190503_Szabadidokozpont_epult_a_kirandulok_kedvelt_helyen_Sotetvolgyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35d1545a-8e05-4b07-a519-3713e7abbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd8870a-6e86-48db-bc8b-874ba841b862","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Szabadidokozpont_epult_a_kirandulok_kedvelt_helyen_Sotetvolgyben","timestamp":"2019. május. 03. 15:58","title":"Szabadidőközpont épült a kirándulók kedvelt helyén, Sötétvölgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rossz termés miatt minden eddiginél kisebb napi étel-fejadagot kapnak jegyre a diktatúra lakói. Az ENSZ mérte fel az országot az élelmezés terén, a végeredmény elképesztő, a családok évente párszor jutnak húshoz.\r

\r

","shortLead":"A rossz termés miatt minden eddiginél kisebb napi étel-fejadagot kapnak jegyre a diktatúra lakói. Az ENSZ mérte fel...","id":"20190503_Napi_30_deka_etel_jar_egy_eszakkoreainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a8551a-35fb-404d-9dfe-b474519d42d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Napi_30_deka_etel_jar_egy_eszakkoreainak","timestamp":"2019. május. 03. 15:08","title":"Napi 30 deka étel jár egy észak-koreainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","shortLead":"Az urándúsítást akarják abbahagyatni a közel-keleti országgal.","id":"20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831287ee-b504-42a6-9a52-ab1b01fe3bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Ujabb_szankciokat_vetett_ki_Amerika_Iranra","timestamp":"2019. május. 04. 10:25","title":"Újabb szankciókat vetett ki Amerika Iránra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch (szenzorsziget), meg ne is legyen.","shortLead":"A Xiaomi egyik új szabadalma mutatja, milyen megoldást talált ki a kínai gyártó arra, hogy legyen is notch...","id":"20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0b208e-200e-4e85-ba3e-0b684c2f5398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ead259-dbd9-4674-93e4-bd5388539109","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_xiaomi_forditott_szenzorsziget_telefonon_tulra_nyulo_notch","timestamp":"2019. május. 03. 11:03","title":"A Xiaomi kitalált valami furát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","shortLead":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","id":"201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a372675-f82c-45ff-9941-18851c023f47","keywords":null,"link":"/kkv/201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","timestamp":"2019. május. 04. 10:00","title":"A szokásos fideszes módszerrel verték át a budapestieket a patkányirtó tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]