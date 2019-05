Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9ed26c0-5e94-4184-9481-36ae57efbf02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az talán nem meglepő, hogy az érettségi tárgyakban évek óta matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot. De gondolták volna, hogy a legjobbat viszont fizikából?","shortLead":"Az talán nem meglepő, hogy az érettségi tárgyakban évek óta matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot. De...","id":"20190504_Ket_abra_ami_bizonyitja_hogy_tenyleg_a_matematika_a_fo_mumus_az_erettsegin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed26c0-5e94-4184-9481-36ae57efbf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d52bfc4-aad7-4fb8-a24a-0f902d09df73","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Ket_abra_ami_bizonyitja_hogy_tenyleg_a_matematika_a_fo_mumus_az_erettsegin","timestamp":"2019. május. 04. 12:33","title":"Két egyszerű ábra, ami bizonyítja, hogy tényleg a matematika a fő mumus az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelentek a hópelyhek a Kendig-csúcson, 0 fokig hűlt a levegő a 726 méter magas hegyen. De a hajagi kamerán is látszódnak a hópelyhek – írta az Időkép.","shortLead":"Megjelentek a hópelyhek a Kendig-csúcson, 0 fokig hűlt a levegő a 726 méter magas hegyen. De a hajagi kamerán is...","id":"20190505_Havazik_a_Kendigcsucson_es_a_Bakonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d28dad-ae5b-4a92-b5da-48d2f831a49a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Havazik_a_Kendigcsucson_es_a_Bakonyban","timestamp":"2019. május. 05. 14:12","title":"Havazik a Kendig-csúcson és a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","shortLead":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","id":"20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b9398-0a82-4337-ac2c-31355ebc5a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","timestamp":"2019. május. 03. 18:03","title":"A demencia eddig nem ismert típusát fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf922a5c-a5e1-41c3-adec-16426ce935da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozatlan időre lezárták a Mongólia és Oroszország közötti határ egyik átkelőjét, miután a körzetben felütötte a fejét a bubópestis, s a betegség már két emberéletet követelt.","shortLead":"Határozatlan időre lezárták a Mongólia és Oroszország közötti határ egyik átkelőjét, miután a körzetben felütötte...","id":"20190503_Bubopestis_utotte_fel_a_fejet_a_mongolorosz_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf922a5c-a5e1-41c3-adec-16426ce935da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621c9143-343c-4be3-822b-5e7f7cf67dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Bubopestis_utotte_fel_a_fejet_a_mongolorosz_hataron","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"Bubópestis ütötte fel a fejét a mongol-orosz határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista, jobboldali, nacionalista kormányzat” csak saját holdudvarát és a társadalom elitjét támogatja - mondta Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd szövetség európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje vasárnap Budapesten.","shortLead":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista...","id":"20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7dc53b-9c55-4295-b129-864abb39381e","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","timestamp":"2019. május. 05. 14:31","title":"Ujhelyi: „anyaszomorító” kormányzás folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93732ea2-0b6d-4972-8d5b-90934a971297","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"2019-ben nincs ennél jobban felszerelt, magasabb árú Lada. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban az extrákkal telepakolt, modern külsejű, és a korábbinál tisztább üzeművé tett Vesta Cross SW. ","shortLead":"2019-ben nincs ennél jobban felszerelt, magasabb árú Lada. Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban az extrákkal...","id":"20190505_lada_vesta_cross_sw_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93732ea2-0b6d-4972-8d5b-90934a971297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1bb3a-1c9e-405b-8423-b40c3ecceb07","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_lada_vesta_cross_sw_teszt_menetproba","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Mindent a szemnek: teszten a legdrágább Lada, a Vesta Cross SW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42f23a7-2c84-4df8-a46b-0292268eba01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Búvárokat is bevetettek az akcióban. ","shortLead":"Búvárokat is bevetettek az akcióban. ","id":"20190503_Video_daruval_emeltek_ki_egy_autot_a_csatornabol_Besenyszognel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42f23a7-2c84-4df8-a46b-0292268eba01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bc7543-b169-4a5e-8349-ef33053a1843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Video_daruval_emeltek_ki_egy_autot_a_csatornabol_Besenyszognel","timestamp":"2019. május. 03. 20:05","title":"Videó: daruval emeltek ki egy autót a csatornából Besenyszögnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Itt vannak a nyerőszámok.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok.","id":"20190504_Ketten_is_nagyot_nyertek_a_mai_lottosorsolason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d87cbe-7d84-47a5-acfc-90bb1c3326e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Ketten_is_nagyot_nyertek_a_mai_lottosorsolason","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Ketten is nagyot nyertek a mai lottósorsoláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]