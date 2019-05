Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra, ezúttal arról, hogy az év második felében érkező Note10 milyen gyorstöltőt kaphat.","id":"20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb2825-6788-48d6-89f5-e8816a07a159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_samsung_galaxy_note10_okostelefon_gyorstoltes","timestamp":"2019. május. 06. 18:33","title":"Ha igaz, amit a Galaxy Note10-ről pletykálnak, hálásak lesznek a felhasználók a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös marad az egész hétvége.","shortLead":"Hűvös marad az egész hétvége.","id":"20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afecede3-2c6f-4109-be59-7bbd35234cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Eső és szél fogja uralni a vasárnapi időjárást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","shortLead":"A néppárti csúcsjelölt Bécsben nyilatkozott.","id":"20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3c11e-e095-4d38-9fc4-2963d31e333b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Manfred_Weber_udvozolte_az_osztrak_kancellar_javaslatat_az_EU_megujitasarol","timestamp":"2019. május. 05. 18:53","title":"Manfred Weber üdvözölte az osztrák kancellár javaslatát az EU megújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új...","id":"20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e3c7c4-c54e-4d54-b2aa-9362134391d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","timestamp":"2019. május. 06. 00:03","title":"Rájöttek, mitől indulnak gyors növekedésnek a daganatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD jelentésében, amely szerint a tavaly Magyarországra érkezett FDI csaknem megduplázódott.","shortLead":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD...","id":"20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9662a80-bfe5-4ccd-8403-45d45593e818","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","timestamp":"2019. május. 05. 10:23","title":"OECD: tavaly negyedével estek vissza a külföldi beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","shortLead":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","id":"20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff3ddc-265e-4966-9410-1a850dd7ad0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","timestamp":"2019. május. 06. 19:34","title":"Olcsó importepret árulhatnak drága magyarként a zöldségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében - erősítette meg Fuat Oktay török alelnök vasárnap. Az első ütegek már júniusban megérkezhetnek.","shortLead":"Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében...","id":"20190505_Ankara_nem_enged_Washingtonnak_az_orosz_legvedelmi_rendszer_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f21e2d3-6f22-4e46-9d7b-d0fc8fe0f4cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ankara_nem_enged_Washingtonnak_az_orosz_legvedelmi_rendszer_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 14:46","title":"Ankara nem enged Washingtonnak az orosz légvédelmi rendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]