Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évek óta nem volt akkora sikere egy nagy cégnek sem a tőzsdei bevezetése napján, mint a Beyond Meatnek.","shortLead":"Évek óta nem volt akkora sikere egy nagy cégnek sem a tőzsdei bevezetése napján, mint a Beyond Meatnek.","id":"20190506_Letarolta_a_tozsdet_a_vegan_hamburger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8d7378-646f-4d3f-85c5-5971aa275bec","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Letarolta_a_tozsdet_a_vegan_hamburger","timestamp":"2019. május. 06. 06:23","title":"Letarolta a tőzsdét a vegán hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakat csőbe húzhatott egy feltöltő, aki a hétfői magyarérettségihez kapcsolódóan egy beszédes nevű \"fájlt\" töltött fel az egyik legnépszerűbb magyar torrentoldalra. ","shortLead":"Sokakat csőbe húzhatott egy feltöltő, aki a hétfői magyarérettségihez kapcsolódóan egy beszédes nevű \"fájlt\" töltött...","id":"20190506_magyarerettsegi_feladatsor_2019_ncore_torrent_kamu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf95ff9-ab83-4a6c-9333-e26bfe2b5869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_magyarerettsegi_feladatsor_2019_ncore_torrent_kamu","timestamp":"2019. május. 06. 06:03","title":"Nehogy bedőljön, kamu feladatsor terjed a hétfői magyarérettségivel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Líbiában történt a véres akció.","shortLead":"Líbiában történt a véres akció.","id":"20190504_Latanya_ellen_hajtott_vegre_tamadast_az_Iszlam_Allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2bf87f-baa2-4ca9-a425-f8c128c727ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Latanya_ellen_hajtott_vegre_tamadast_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. május. 04. 17:33","title":"Laktanya ellen hajtott végre támadást az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angoltudás nem szükséges a megértéséhez.","shortLead":"Angoltudás nem szükséges a megértéséhez.","id":"20190504_Megkapo_karikaturaban_bucsuzik_a_Csubakkat_jatszo_szinesztol_a_New_Yorker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a8e050-6524-4e34-9c43-acd488e85327","keywords":null,"link":"/kultura/20190504_Megkapo_karikaturaban_bucsuzik_a_Csubakkat_jatszo_szinesztol_a_New_Yorker","timestamp":"2019. május. 04. 10:57","title":"Megkapó karikatúrában búcsúzik a Csubakkát játszó színésztől a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot légitársaság Superjet gépe, majd amikor másodszor is földet ér, azonnal kigyullad a gép törzsének hátsó része. ","shortLead":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot...","id":"20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ddd562-3b42-47a9-9fb7-e483d012acee","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","timestamp":"2019. május. 05. 23:10","title":"Visszapattant a földről a szerencsétlenül járt orosz repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","shortLead":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","id":"20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf7f25a-553d-492c-b68d-103d452882bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","timestamp":"2019. május. 06. 07:34","title":"A magyarok háromnegyede szerint előnyös, hogy EU-tagok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1806b630-5b63-4118-9c73-3ee7d7ec9c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Franciaországban tilos lesz a járdákon villanyrollerezni szeptembertől.","shortLead":"Franciaországban tilos lesz a járdákon villanyrollerezni szeptembertől.","id":"20190506_e_roller_villany_mikromobilitas_lime_francia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1806b630-5b63-4118-9c73-3ee7d7ec9c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49831b0-4536-4136-9aa6-a51fbefec387","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_e_roller_villany_mikromobilitas_lime_francia","timestamp":"2019. május. 06. 09:08","title":"Nálunk most indult, a franciák most tiltják be az e-rollerezést a járdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26c5c1-647d-4432-9380-2b47af1408fc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonban már csaknem ezren jelezték, hogy ott voksolnának. ","shortLead":"Londonban már csaknem ezren jelezték, hogy ott voksolnának. ","id":"20190504_Tizezernel_tobben_szavaznanak_kulkepviseleteken_az_EP_kepviseloire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a26c5c1-647d-4432-9380-2b47af1408fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd557b7-6d01-4a2e-baa5-bb4e27726da4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tizezernel_tobben_szavaznanak_kulkepviseleteken_az_EP_kepviseloire","timestamp":"2019. május. 04. 13:56","title":"Tízezernél többen szavaznának külképviseleteken az EP képviselőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]