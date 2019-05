Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja alkalmából - közölte Gryllus Dániel, az együttes tagja.","shortLead":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes és Bogdán Zsolt színész a budapesti Vigadóban a költő május 10-i születésnapja...","id":"20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7210deb-59e3-46e7-9341-91a774dbe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e91eb51-9319-43bd-84d2-ca462828dab2","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kanyadiestet_tart_a_Kalaka_egyuttes_a_budapesti_Vigadoban","timestamp":"2019. május. 05. 12:30","title":"Kányádi-estet tart a Kaláka együttes a budapesti Vigadóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani róla.","shortLead":"A Microsoft továbbra sem árulta el, mikor debültál a Chromium-alapú Edge böngésző, de részleteket már bőven hallani...","id":"20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549e6d6f-4153-48db-be8a-224bbfc43ea1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_microsoft_edge_bongeszo_chromium_internet_explorer","timestamp":"2019. május. 06. 19:03","title":"Lesz egy kapcsoló a Microsoft új böngészőjében, az Internet Explorerhez vezet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56","c_author":"Morvay Péter","category":"vilag","description":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak köszönhetően, jó a viszonyuk a németekkel. A szlovákok jelentős része pedig semmilyen közösséget nem vállal a Tiso-féle fasiszta bábállammal.","shortLead":"A nyugati szövetségesek árulása, majd a náci megszállás törést okozott a csehekben, de mára, főleg a gazdaságnak...","id":"201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24490a71-be59-4c6e-b1bd-dfe7678a6e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4033e4e-5c90-4713-b3a6-cfd864a63bb2","keywords":null,"link":"/vilag/201918__a_muncheni_egyezmeny__lerohanas__baballam__kettos_jatszma","timestamp":"2019. május. 05. 13:00","title":"A cseh történelem legsötétebb és a szlovák legszégyenteljesebb korszaka kezdődött 80 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a108d-044f-4f15-9f46-ff66780f79a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően a vasárnap súlyos légibaleset szenvedett Superjet 100 fedélzetén készülhetett az a videó, amely néhány órája kezdett terjedni a közösségi oldalakon. Figyelem, a felvétel a nyugalom megzavarására alkalmas!","shortLead":"Feltehetően a vasárnap súlyos légibaleset szenvedett Superjet 100 fedélzetén készülhetett az a videó, amely néhány...","id":"20190506_superjet_100_kigyulladt_utasszallito_moszkva_seremetyevo_kenyszerleszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a108d-044f-4f15-9f46-ff66780f79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04093884-bbb9-45a5-b476-9599df2ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_superjet_100_kigyulladt_utasszallito_moszkva_seremetyevo_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. május. 06. 09:33","title":"Félelmetes képsorok: ezt láthatták az utasok a lángoló orosz gép fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös marad az egész hétvége.","shortLead":"Hűvös marad az egész hétvége.","id":"20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afecede3-2c6f-4109-be59-7bbd35234cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Eső és szél fogja uralni a vasárnapi időjárást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel és a meghatottságtól kuncogó Harry herceggel kellett beérniük, Meghan Markle ugyanis – amennyire a titulusa engedi – magánügynek tekintette a szülést. Az elvárások ennek ellenére megtalálták. ","shortLead":"Megszületett a brit monarchia hetedik trónörököse, de az alattvalóknak és a rajongóknak csak egy szűkszavú közleménnyel...","id":"20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62471803-fc1f-4aa0-9d10-0c2c23743506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71f649a-a59a-4f38-b0b5-4b7d6df446e4","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Sosem_fogjuk_megtudni_hogy_nezett_ki_Meghan_Markle_a_szules_utan","timestamp":"2019. május. 06. 20:00","title":"Sosem fogjuk megtudni, hogy nézett ki Meghan Markle a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Elismerte, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel...","id":"20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f1e20-2361-45ed-92f8-cf3ae49fc6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","timestamp":"2019. május. 05. 13:52","title":"Brexit - Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0daa631d-68e0-4207-9655-6ec831f127b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szél miatt gyorsan terjedt a tűz. ","shortLead":"A szél miatt gyorsan terjedt a tűz. ","id":"20190506_A_kikotoben_egett_porig_tobb_kirandulohajo_is_a_Fertotavon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0daa631d-68e0-4207-9655-6ec831f127b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc7e1ba-58a2-43e3-9e32-07231059a709","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_A_kikotoben_egett_porig_tobb_kirandulohajo_is_a_Fertotavon__video","timestamp":"2019. május. 06. 15:45","title":"A kikötőben égett porig több hajó is a Fertő tavon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]