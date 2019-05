Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","shortLead":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","id":"20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cf8e3e-376e-4e05-b82b-a9394e1d093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","timestamp":"2019. május. 06. 06:37","title":"41 halálos áldozata van a moszkvai repülőbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot légitársaság Superjet gépe, majd amikor másodszor is földet ér, azonnal kigyullad a gép törzsének hátsó része. ","shortLead":"A seremetyevói repülőtér egyik biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, amint visszapattan a földről az Aeroflot...","id":"20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ddd562-3b42-47a9-9fb7-e483d012acee","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Visszapattant_a_foldrol_a_szerencsetlenul_jart_orosz_repulogep","timestamp":"2019. május. 05. 23:10","title":"Visszapattant a földről a szerencsétlenül járt orosz repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez persze leginkább matematika.","shortLead":"Ez persze leginkább matematika.","id":"20190505_Jegkorongvb_nem_esik_ki_a_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9cabb6-cf36-4764-8f96-b8d172d9bbfb","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorongvb_nem_esik_ki_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. május. 05. 11:25","title":"Jégkorong-vb: nem esik ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","shortLead":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","id":"20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed90192-9428-4e22-b88d-98eeee66a517","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","timestamp":"2019. május. 07. 04:07","title":"A túl magabiztos Mercedes AMG GT-t sem kímélte az aquaplaning – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazással tarolt.","shortLead":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált...","id":"20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d13919-db64-42cb-bc88-fc30ba52475c","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","timestamp":"2019. május. 06. 16:53","title":"Óriási siker: magyar diákok hozták el a nagydíjat a dublini programozóversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar anyukája rabolta el. A nyomozás folytatásáról Salvini olasz belügyminiszter magyarországi látogatásán született megállapodás.","shortLead":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar...","id":"20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f5789-abfe-406d-ac77-30ae391c2de7","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 11:57","title":"Újra indulhat a nyomozás az évekkel ezelőtt elrabolt Chantal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","shortLead":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","id":"20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf7f25a-553d-492c-b68d-103d452882bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","timestamp":"2019. május. 06. 07:34","title":"A magyarok háromnegyede szerint előnyös, hogy EU-tagok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a108d-044f-4f15-9f46-ff66780f79a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően a vasárnap súlyos légibaleset szenvedett Superjet 100 fedélzetén készülhetett az a videó, amely néhány órája kezdett terjedni a közösségi oldalakon. Figyelem, a felvétel a nyugalom megzavarására alkalmas!","shortLead":"Feltehetően a vasárnap súlyos légibaleset szenvedett Superjet 100 fedélzetén készülhetett az a videó, amely néhány...","id":"20190506_superjet_100_kigyulladt_utasszallito_moszkva_seremetyevo_kenyszerleszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a108d-044f-4f15-9f46-ff66780f79a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04093884-bbb9-45a5-b476-9599df2ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_superjet_100_kigyulladt_utasszallito_moszkva_seremetyevo_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. május. 06. 09:33","title":"Félelmetes képsorok: ezt láthatták az utasok a lángoló orosz gép fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]