Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff333321-6dea-4b86-87e7-e4f2f9198b1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hamarosan megtudjuk, de addig is, itt vannak az esélyesek!","shortLead":"Hamarosan megtudjuk, de addig is, itt vannak az esélyesek!","id":"20190507_Meghan_Harry_gyerek_fogadoiroda_nevek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff333321-6dea-4b86-87e7-e4f2f9198b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905accce-bece-4c41-9f6e-a9733ad46ac9","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Harry_gyerek_fogadoiroda_nevek","timestamp":"2019. május. 07. 16:57","title":"Hogy fogják hívni Meghan és Harry gyerekét? Ezek a nevek keringenek a fogadóirodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz, hogy megpróbálni normálisan beszélni a NER ellenében is. ","shortLead":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz...","id":"20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be770743-22f1-42de-bb69-3043bee0bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","timestamp":"2019. május. 06. 13:55","title":"Az Orbán-interjú margójára: túl a liberálbolsizáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71545806-d00a-428d-b012-bafa7aa2bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aláírta a megállapodást Wolfgang A. Herrmann, a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) elnöke és CEU elnök-rektora, Michael Ignatieff a két intézmény közötti együttműködésről.","shortLead":"Aláírta a megállapodást Wolfgang A. Herrmann, a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) elnöke és CEU elnök-rektora, Michael...","id":"20190507_ceu_muncheni_muszaki_egyetem_egyuttmukodesi_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71545806-d00a-428d-b012-bafa7aa2bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa94154-5cc3-483b-b1b4-230c960609aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_ceu_muncheni_muszaki_egyetem_egyuttmukodesi_megallapodas","timestamp":"2019. május. 07. 15:15","title":"Megállapodott a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe66ea42-de77-413b-b419-d12337cd8ea7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Országút címmel kulturális és közéleti kéthetilapot indítanának a Petőfi Irodalmi Múzeum alá betagolva, a „legjobb szakemberekre” bízott új médium – közpénzből – évi 300 millió forintba kerülne – derül ki a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztésből. Az állami díjak kiosztásába is bevonnák a „nemzeti jelentőségű erőközponttá” emelt múzeumot, amely a könyvpiaci folyamatokba is beszállna, de az Emmi javaslata szerint hazánknak egy saját nemzetközi irodalmi fesztiválra is szüksége lenne. A nagyszabású fejlesztést azzal magyarázzák, hogy a gazdaság már stabil, jöhet a kultúra.","shortLead":"Országút címmel kulturális és közéleti kéthetilapot indítanának a Petőfi Irodalmi Múzeum alá betagolva, a „legjobb...","id":"20190508_Szazmilliokbol_inditananak_uj_lapot_Kaslerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe66ea42-de77-413b-b419-d12337cd8ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e6904d-747b-4651-bcab-d01a8b852f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Szazmilliokbol_inditananak_uj_lapot_Kaslerek","timestamp":"2019. május. 08. 06:30","title":"Állami százmilliókból indítanának új lapot Káslerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány hétfőn tűnt el. ","shortLead":"A kislány hétfőn tűnt el. ","id":"20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2937c3-13e2-41c4-a4c8-f800965778fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ef1ac7-0252-4684-9d54-23ff8580bf0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_13_eves_eltunt_kislanyt_keresnek_Csongrad_megyeben","timestamp":"2019. május. 08. 09:17","title":"13 éves eltűnt kislányt keresnek Csongrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fedélnélküliség okainak és a probléma lehetséges megoldásainak kutatására adományozott 30 millió dollárt (8,7 milliárd forintot) a Kaliforniai Egyetemnek egy San Franciscó-i milliárdos.","shortLead":"A fedélnélküliség okainak és a probléma lehetséges megoldásainak kutatására adományozott 30 millió dollárt (8,7...","id":"20190507_hajlektalanok_megoldas_kutatas_marc_benioff_salesforce_adomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73803c04-74c5-46e5-ae87-4890744b6370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_hajlektalanok_megoldas_kutatas_marc_benioff_salesforce_adomany","timestamp":"2019. május. 07. 13:03","title":"Különleges kutatás indul 8,7 milliárdból: hogyan lehetne eltörölni a hajléktalanságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Honor 20 Próról korábban kiszivárgott információk mégsem voltak helyesek, és a készülék nem kapja meg a Huawei P30 Próban is meglévő 10x-es hibrid zoomot. Viszont jön helyette valami egészen más.","shortLead":"Úgy tűnik, a Honor 20 Próról korábban kiszivárgott információk mégsem voltak helyesek, és a készülék nem kapja meg...","id":"20190508_honor_20_pro_okostelefon_makrofoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f89597-f8c4-4425-a61b-51727326638f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_honor_20_pro_okostelefon_makrofoto","timestamp":"2019. május. 08. 08:33","title":"Különleges kamera kerülhet a Honor 20 Pro hátoldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”, „úgysem sikerül”. Ilyenkor nem látjuk, hogy mire is lennénk képesek, mik azok az erőforrások, amikhez nyúlhatnánk, amik táplálnak minket. Mindez nem csak azért fontos, mert tehetetlenné válunk, hanem azért is, mert a kilátástalanság szorongássá alakulhat, és a szorongás, a félelmeink megbetegíthetnek. A betegség pedig újabb kihívások elé állít: felismerni a betegséget, kibírni erkölcsi és anyagi értelemben a munkahelyről való távolmaradást, elviselni a szeretteink aggodalmát és megtalálni az alkalmas „visszatérési stratégiát”. \r

\r

","shortLead":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”...","id":"HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3c092-78b5-471c-b22c-fb2853574f28","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Lelki egészségvédelem: luxus vagy alapvető jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]