Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző iskolákban, később ezt átvehetik az általános iskolák és a gimnáziumok is. A lemorzsolódást szeretnék így csökkenteni, ám a tankötelezettség korhatárának emeléséről nincs szó.\r

\r

","shortLead":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző...","id":"20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827ae2d-6dcd-42d7-ab14-7292976bcdd4","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","timestamp":"2019. május. 08. 11:42","title":"Vége az iskolai lógásnak: program figyeli a hiányzásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést az Egererdő Zrt. a Bükkben – közölte a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet közlésére reagálva az állami erdőgazdaság. Szerintük a fakitermelés a 180 éves erdő megfiatalítását szolgálja.","shortLead":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést...","id":"20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96e5df-6cb1-4f5a-942f-06af20294553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","timestamp":"2019. május. 07. 10:33","title":"Az állami erdőkezelő üzeni: csak fiatalítás miatt vágták ki a 180 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak nyilatkozott abból az alkalomból, hogy kedden a Párizsi klub összeült a hihetetlen tempóban növekvő eladósodás vizsgálatára. ","shortLead":"Nem akarunk ujjal mutogatni senkire sem – hangsúlyozta Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter, aki a Le Monde-nak...","id":"20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a06d97a-d7ab-40ff-bee5-9241ecb58a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Into_jelek_Kina_adossagcsapdaba_csalogatja_a_penzugyileg_sebezheto_orszagokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Intő jelek: Kína adósságcsapdába csalogatja a pénzügyileg sebezhető országokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","shortLead":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","id":"20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4eaf4-4fec-4b0a-b147-7f051b0f6acc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2019. május. 08. 11:17","title":"Budapestről posztolt a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot.","shortLead":"Egy bűnszervezet 2012 és 2016 között autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11...","id":"20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbd12af-239c-4c2f-93ce-0ba4bfe4a160","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_11_milliardosra_duzzadt_a_csalasi_ugy_a_magyar_autosportban","timestamp":"2019. május. 08. 12:25","title":"11 milliárdosra duzzadt a csalási ügy a magyar autósportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét, az önálló közigazgatási bíróságok létrehozását egyik legközelebbi munkatársára hagyja.","shortLead":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét...","id":"20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf1b290-509c-4b73-b0f5-c806d1e88883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:42","title":"A távozó igazságügyi miniszter a bizalmasára hagyja a közigazgatási bíróságok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet jelentkezni.","shortLead":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet...","id":"20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e54d4c-b2e4-4d34-bdbf-ad9337f0cac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","timestamp":"2019. május. 08. 15:32","title":"A BKK lecserél néhány tízéves, magyar gyártású buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a95227-1fcf-4598-8efb-35e4391eede0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fődíjat idén a 24.hu alkotói stábja vehette át, a közelmúltban elhunyt Baló György munkásságát posztumusz-díjjal ismerték el.","shortLead":"A fődíjat idén a 24.hu alkotói stábja vehette át, a közelmúltban elhunyt Baló György munkásságát posztumusz-díjjal...","id":"20190508_Hegeto_Honorkadij_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a95227-1fcf-4598-8efb-35e4391eede0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e957871-5125-4840-8105-ca5dc05164dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Hegeto_Honorkadij_video","timestamp":"2019. május. 08. 16:22","title":"Kiosztották a Hégető Honorka-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]