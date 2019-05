Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Jilly Viktor","category":"kultura","description":"Ma az angol írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Ez nem csupán a diákoknak, de az oktatóknak is megmérettetés. Angoltanár szerzőnk a tanítás dilemmáiról ír. ","shortLead":"Ma az angol írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Ez nem csupán a diákoknak, de az oktatóknak is...","id":"20190509_Tankonyvvalasztas_es_tanari_felelosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ae017c-0250-48a5-9974-90fc452a142a","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Tankonyvvalasztas_es_tanari_felelosseg","timestamp":"2019. május. 09. 12:19","title":"Jilly Viktor: Tankönyvválasztás és tanári felelősség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos grafikákat is ad az oldal. ","shortLead":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos...","id":"20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739ecde-898c-4cef-a08b-87c863df2c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","timestamp":"2019. május. 09. 19:33","title":"Felpörgeti a szülinapok ünneplését a Facebook, látványos funkció jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állandó internetes jelenlét kitolja a tartalommegosztás erkölcsi határait – többek közt ez derül ki a Huawei új kutatásából. A válaszadók szerint nem minden téma tabu, a temetés és szülőszobából való “bejelentkezés” például jöhet, a szakítás dokumentálása ugyanakkor már nem mindenkinek fér bele. ","shortLead":"Az állandó internetes jelenlét kitolja a tartalommegosztás erkölcsi határait – többek közt ez derül ki a Huawei új...","id":"20190509_temetes_haloszoba_online_zaklatas_cyberbullying_okostelefon_mobilfuggoseg_tartalommegosztas_posztolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f627bec-7f15-4d57-8097-fd44ca60f1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_temetes_haloszoba_online_zaklatas_cyberbullying_okostelefon_mobilfuggoseg_tartalommegosztas_posztolas","timestamp":"2019. május. 09. 16:03","title":"Előbb posztolunk temetésről, mint a hálószobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","shortLead":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","id":"20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7927ac73-1659-47ef-9d88-03f411812a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","timestamp":"2019. május. 09. 09:24","title":"Magyar Gárda-szerű önvédelmi szervezetet alapít a Mi Hazánk mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.","shortLead":"A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium...","id":"20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d54d8a-fc15-4494-8454-444c152bfa37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_microsoft_edge_mac_macos_webbongeszo","timestamp":"2019. május. 08. 14:33","title":"Új böngésző érkezett Mac számítógépekre, akár már most is telepítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban gyökeresen megváltozott a véleménye. ","shortLead":"Évekkel korábban maga Chris Hughes is sokat tett, hogy a Facebook ne csak egyetemi projekt legyen. Mostanra azonban...","id":"20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d0e99-296a-4693-a668-3f92fa982f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_chris_hughes_facebook_feladarabolasa_kozossegi_media_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. május. 09. 17:33","title":"Túl nagy hatalom összpontosul Zuckerberg kezében, lépnünk kell – üzente a Facebook társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött. ","shortLead":"Három autó ütközött. ","id":"20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42521-58ea-4915-a725-11f29e388186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Teljes_utlezaras_az_M3as_autopalyan_Hatvan_kozeleben","timestamp":"2019. május. 10. 05:55","title":"Teljes útlezárás az M3-as autópályán Hatvan közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]