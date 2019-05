A Fidesz még mindig a nem létező támadástól védi a babaváró támogatást

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is. Naponta 2700 kígyómarás történik, a halottak száma 220 és 380 között váltakozik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2030-ig felére csökkentené ezt a számot.","shortLead":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is...","id":"20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab46de08-b013-4c86-accd-a36dbcb4c5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","timestamp":"2019. május. 11. 15:03","title":"Naponta 2700 embert marnak meg kígyók, 220-an bele is halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két szegedi iskolában önkéntes mintavétel után derült ki, hogy magas a csapvíz ólomtartalma. Most a fenntartó tankerületi központ mindegyikben bevizsgáltatja a vizet, és ha kell a vezetékcsere költségeit is állják.","shortLead":"Két szegedi iskolában önkéntes mintavétel után derült ki, hogy magas a csapvíz ólomtartalma. Most a fenntartó...","id":"20190511_Olomveszely_Minden_szegedi_gyermekintezmenyben_bevizsgaljak_az_ivovizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652390ac-fe0a-40be-845e-66dd8df89360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710f4142-6d6f-4acf-80f4-8d0189112a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Olomveszely_Minden_szegedi_gyermekintezmenyben_bevizsgaljak_az_ivovizet","timestamp":"2019. május. 11. 15:50","title":"Ólomveszély: Minden szegedi gyermekintézményben bevizsgálják az ivóvizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen kérte meg Hszi Csin-pinget: tiltsa meg a mesterséges ópiumkészítmény árusítását és exportját. A kínaiak május elsejétől ezt meg is tették – nyilatkozta a pekingi külügy szóvivője a Reuters tudósítójának. De vajon valóban betartják-e az ígéretüket, ha a kereskedelmi háborúskodás elfajul?","shortLead":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen...","id":"20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c8e9ae-13ef-4c5e-b17d-7663fc683107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2019. május. 10. 14:54","title":"A gyilkos kábítószerrel kereskedők nyerhetnek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96047866-6738-44f9-a291-425d99562d7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Selfridges az első brit lánc, amely egyáltalán nem használja a környezetromboló anyagot sajátmárkás termékeiben.","shortLead":"A Selfridges az első brit lánc, amely egyáltalán nem használja a környezetromboló anyagot sajátmárkás termékeiben.","id":"20190511_Bucsut_intett_a_palmaolajnak_egy_aruhazlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96047866-6738-44f9-a291-425d99562d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d602234f-6e2c-408a-8645-7f5c51d210d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Bucsut_intett_a_palmaolajnak_egy_aruhazlanc","timestamp":"2019. május. 11. 20:08","title":"Búcsút intett a pálmaolajnak egy áruházlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322","c_author":"Oszkai Rita","category":"elet","description":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben egy kis kartonbirodalom megtelik emlékekkel, történetekkel és vágyálmokkal. A darab végére nehéz nem levonni a következtetést: senki sem született hajléktalannak, és bárki lehet hajléktalan. ","shortLead":"A Fedél Nélkül szerzőinek a műveiből, a lapban megjelent írásokból áll össze a Kakaóscsiga című előadás, amelyben...","id":"20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46ea132f-5d9c-4448-b351-bf75ab2f3322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bcbbae-fc82-453a-831b-4d94284025ab","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_felesege_megfagyott_mellette_mig_o_beszelt_hozza","timestamp":"2019. május. 10. 15:31","title":"A felesége megfagyott mellette, míg ő beszélt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban gondolkodó, európai egyesült államokat viziónáló politikusok hazaárulók.\r

\r

","shortLead":"A fideszes politikus Trócsányi Lászlóval Hódmezővásárhelyen tartott lakossági fórumot. Szerinte a globális világban...","id":"20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c841706d-1fdb-4116-8b28-8ce2179dd269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3ac42-8a9b-47a9-8e2e-a6f72221a390","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Lazar_Ketfele_politikus_van_az_egyik_szolgalja_a_masik_arulja_hazajat","timestamp":"2019. május. 10. 21:35","title":"Lázár: Kétféle politikus van, az egyik szolgálja, a másik árulja hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy összegű pénzbüntetéssel sújtaná a migránsokat mentőket az olasz belügyminiszter. Egy kimentett emberért több ezer eurós büntetést fizettetne.\r

\r

","shortLead":"Nagy összegű pénzbüntetéssel sújtaná a migránsokat mentőket az olasz belügyminiszter. Egy kimentett emberért több ezer...","id":"20190511_Megjott_Salvini_uj_otlete_penzbuntetest_kap_aki_megmenti_egy_migrans_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22eb384-e93c-4a5a-9e28-a8f5d81af46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070564af-fe0a-4dcd-965e-1986b385018d","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Megjott_Salvini_uj_otlete_penzbuntetest_kap_aki_megmenti_egy_migrans_eletet","timestamp":"2019. május. 11. 14:26","title":"Salvini új ötlete: pénzbüntetést kap, aki megmenti egy migráns életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MacRumours információi szerint hazánkon kívül a luxemburgiak készülhetnek még az iPhone-os fizetésre. ","shortLead":"A MacRumours információi szerint hazánkon kívül a luxemburgiak készülhetnek még az iPhone-os fizetésre. ","id":"20190510_Napokon_belul_indulhat_Magyarorszagon_az_Apple_Pay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1cb61-54f9-4c3a-bcdb-dedae70b48b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Napokon_belul_indulhat_Magyarorszagon_az_Apple_Pay","timestamp":"2019. május. 10. 19:41","title":"Napokon belül indulhat Magyarországon az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]