[{"available":true,"c_guid":"ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","shortLead":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","id":"20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36987d3b-caee-4b52-af96-e2329facff0c","keywords":null,"link":"/elet/20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","timestamp":"2019. május. 16. 06:33","title":"Aláírták az Egyesült Államok eddigi legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c97ae83-2ec6-4df3-9031-0c22d8fe6d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti Lilium Jet nevű légi taxiját a Lilium Aviation, amely egyszerre akár öt embert is el tud vinni. Most már azt is tudni, hogyan fest majd a Jet végleges változata. ","shortLead":"Hosszú ideje fejleszti Lilium Jet nevű légi taxiját a Lilium Aviation, amely egyszerre akár öt embert is el tud vinni...","id":"20190516_lilium_jet_lilium_aviation_legi_taxi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c97ae83-2ec6-4df3-9031-0c22d8fe6d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4407f76-65eb-49cc-b58a-0c0f1bfb8dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_lilium_jet_lilium_aviation_legi_taxi","timestamp":"2019. május. 16. 14:03","title":"300 kilométer/órával repesztő légi taxit fejlesztenek, több fontos teszten már átment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a nyári szünet előtt dönteni fog a parlament az MTA kutatóintézeti hálózatának leválasztásról, mondta el Palkovics László miniszter az Atv-nek.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt dönteni fog a parlament az MTA kutatóintézeti hálózatának leválasztásról, mondta el Palkovics...","id":"20190514_Mar_juniusban_elvesztheti_kutatointezeteit_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b51d0e7-99a4-4ef1-a0a2-0db40af82779","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Mar_juniusban_elvesztheti_kutatointezeteit_az_MTA","timestamp":"2019. május. 14. 19:13","title":"Már júniusban elvesztheti kutatóintézeteit az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cffdb13-df74-4723-af6e-0573277510f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esőben nem repülnek a rovarok, a velük táplálkozó fecskék pedig éheznek. Ezért aztán a gyenge madarak esővédett helyekre húzódnak be, ha ez épp a mi erkélyünk lenne, nagy szolgálatot tehetünk nekik az etetésükkel, írja a Facebookon a Hortobágyi Madárpark.","shortLead":"Az esőben nem repülnek a rovarok, a velük táplálkozó fecskék pedig éheznek. Ezért aztán a gyenge madarak esővédett...","id":"20190515_A_fecskek_sem_orulnek_a_napok_ota_szakado_esonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cffdb13-df74-4723-af6e-0573277510f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3efcc92-be82-4b19-9d2b-20313c7a3a0e","keywords":null,"link":"/elet/20190515_A_fecskek_sem_orulnek_a_napok_ota_szakado_esonek","timestamp":"2019. május. 15. 13:44","title":"A fecskék sem örülnek a napok óta szakadó esőnek, de segíthetünk nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"Hercsel Adél","category":"velemeny","description":"A napokban kezdte meg tízéves börtönbüntetését az a fiatal nő, aki az éveken át elszenvedett módszeres bántalmazást követően késsel életveszélyesen megsebesítette a férjét. Az esetet természetesen mindketten máshogy mesélik, ám a bírósági ítélet alapján csak a nő bűnhődik, míg hat és fél éves kislányuk az apához kerül.","shortLead":"A napokban kezdte meg tízéves börtönbüntetését az a fiatal nő, aki az éveken át elszenvedett módszeres bántalmazást...","id":"20190513_kertesz_agnes_ugye_ferj_eroszak_borton_gyerek_gyilkossag_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b334cfa0-c181-4882-9062-f488f7a35e8e","keywords":null,"link":"/velemeny/20190513_kertesz_agnes_ugye_ferj_eroszak_borton_gyerek_gyilkossag_csalad","timestamp":"2019. május. 14. 15:40","title":"Néha csak a véletlenen múlik, hogy ki marad életben egy bántalmazó kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyira szép álhír terjedt, hogy még a KFC szerint is kár, hogy nem lopták meg őket így.","shortLead":"Annyira szép álhír terjedt, hogy még a KFC szerint is kár, hogy nem lopták meg őket így.","id":"20190515_KFC_kamu_volt_a_hir_a_tokeletes_trukkel_egy_evig_ingyen_evo_diakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e40399-2745-4893-a72d-a116758003dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a623f-2487-4ae1-9046-c0a74b854904","keywords":null,"link":"/kkv/20190515_KFC_kamu_volt_a_hir_a_tokeletes_trukkel_egy_evig_ingyen_evo_diakrol","timestamp":"2019. május. 15. 16:53","title":"KFC: Kamu volt a hír a tökéletes trükkel egy évig ingyen evő diákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója szerint a jó irodalom természetétől idegen az ideologikusság.","id":"20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defa5cb-afc3-4be4-8557-1760a45c4923","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Demeter_Szilard_Nem_elunk_diktaturaban","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Demeter Szilárd: „Nem élünk diktatúrában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötödik évad pont olyan elborult lesz, mint az eddigiek. ","shortLead":"Az ötödik évad pont olyan elborult lesz, mint az eddigiek. ","id":"20190515_Black_Mirror_otodik_evad_elozetes_Netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62315c4c-d2a9-453a-b341-451d52e967e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb2134f-81b5-46ba-9e2c-78c8d02b8822","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Black_Mirror_otodik_evad_elozetes_Netflix","timestamp":"2019. május. 15. 16:05","title":"Semmi jóval nem kecsegtet a Black Mirror új évadjának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]