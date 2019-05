Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7e39f5-33a2-454c-93d6-fe6853788918","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy garázsban találták meg azt a Ferrarit, amivel egy tesztvezetés alkalmával lógott meg valaki Németországban.","shortLead":"Egy garázsban találták meg azt a Ferrarit, amivel egy tesztvezetés alkalmával lógott meg valaki Németországban.","id":"20190515_Meglogott_a_tesztvezetesen_a_Ferrarival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e39f5-33a2-454c-93d6-fe6853788918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996fd03a-afe5-4be4-b82c-e6ffbd20b33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_Meglogott_a_tesztvezetesen_a_Ferrarival","timestamp":"2019. május. 15. 15:37","title":"Meglógott a tesztvezetésen a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó ember és a villanymotor párosát kell értenünk.","shortLead":"A Twike márka hamarosan piacra dobja új fejlesztésű hibrid tricikli járművét. A hibridhajtás alatt ezúttal a kerépározó...","id":"20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca86096-787a-43cf-bdf6-9942979f6187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c5733f-222a-4abe-9493-50b6b1de0619","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_twike_fitnesz_auto_hibrid_kerekpar_auto_egyben_villanymotor","timestamp":"2019. május. 14. 15:48","title":"Maga a megtestesült fitneszautó: villanymotor is van benne, de lábbal is lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos indoklás szerint közbejött a személyi jövedelemadó-bevallás.","shortLead":"A hivatalos indoklás szerint közbejött a személyi jövedelemadó-bevallás.","id":"20190516_Elhalasztotta_a_kormany_a_konvektorok_cserejere_tervezett_palyazatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b382cce-dab1-4510-8e86-44af1bee2fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Elhalasztotta_a_kormany_a_konvektorok_cserejere_tervezett_palyazatot","timestamp":"2019. május. 16. 15:16","title":"Két nappal eltolta a kormány a konvektorcsere-pályázatot, kicsit fura, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester patkányügyben nyilatkozott meg a Facebook-oldalán, szerinte a főpolgármester folyamatosan félrevezeti a budapestieket.","shortLead":"A zuglói polgármester patkányügyben nyilatkozott meg a Facebook-oldalán, szerinte a főpolgármester folyamatosan...","id":"20190515_karacsony_gergely_tarlos_istvan_patkany_patkanyirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b16683b8-7dfa-474d-a3c3-8480d403b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55593f5a-36eb-4583-904c-d60e33309982","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_karacsony_gergely_tarlos_istvan_patkany_patkanyirtas","timestamp":"2019. május. 15. 19:21","title":"Karácsony: Tarlós nem mondott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mérni kell, mennyit dolgoznak egy cég alkalmazottai, különben semmi nem garantálná, hogy nem túlóráztatják őket – mondta ki az Európai Bíróság.","shortLead":"Mérni kell, mennyit dolgoznak egy cég alkalmazottai, különben semmi nem garantálná, hogy nem túlóráztatják őket –...","id":"20190514_Dontott_az_Europai_Birosag_biztositani_kell_hogy_merjek_a_napi_munkaidot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f4b57e-b6b1-4fce-9e9e-fa9106c884c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2663ef2b-2828-4a14-bff5-21c3faef41d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Dontott_az_Europai_Birosag_biztositani_kell_hogy_merjek_a_napi_munkaidot","timestamp":"2019. május. 14. 17:06","title":"Az Európai Bíróság nem hagyja elkenni a szabálytalan túlóráztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt ki olyan személyt, aki a kormány képviseletében tárgyalna velük a követeléseikről.","shortLead":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt...","id":"20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa170e6-b149-4431-8214-0ab47eb57900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 15. 17:47","title":"Az EP-választásig nem sztrájkolnak a közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán vagy Putyin nem erős, és nem is vezető.\r

\r

","shortLead":"Balog egy olyan konferencián vett részt, amelyen az erős, autoriter vezetőkről volt szó, és elhangzott, Trump, Orbán...","id":"20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5681e5-271c-4cc8-9c87-f43d0f8a2f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Balog_Zoltan_A_nyugateuropai_elitnek_kell_egy_ellensegkep_amelytol_meg_lehet_menteni_Europat","timestamp":"2019. május. 14. 16:25","title":"Balog Zoltán: \"A nyugat-európai elitnek kell egy ellenségkép, amelytől meg lehet menteni Európát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]