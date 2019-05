Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként képes együttműködni egymással – hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szocsiban.","shortLead":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként...","id":"20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2f9d52-5ca5-4275-a0f7-72d991e6942c","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 14. 17:10","title":"Békülni kezdett az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marosvásárhelyi születésű Fülöp Lóránd lehet a Puskás Akadémia új középpályása.","shortLead":"A marosvásárhelyi születésű Fülöp Lóránd lehet a Puskás Akadémia új középpályása.","id":"20190515_130_millioert_igazolhat_romaniai_magyar_jatekost_a_Felcsut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0f2db1-9919-42f0-80f9-f905961d7d34","keywords":null,"link":"/sport/20190515_130_millioert_igazolhat_romaniai_magyar_jatekost_a_Felcsut","timestamp":"2019. május. 15. 14:42","title":"130 millióért igazolhat romániai magyar játékost a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett- írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett- írja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Brexit a téma a miniszterelnök és a munkáspárti vezető között. ","shortLead":"A Brexit a téma a miniszterelnök és a munkáspárti vezető között. ","id":"20190514_Theresa_May_varatlanul_leult_targyalni_Jeremy_Corbynnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79d56e-37d8-4b39-9230-5bf57ebfa14c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_Theresa_May_varatlanul_leult_targyalni_Jeremy_Corbynnal","timestamp":"2019. május. 14. 21:37","title":"Mire készülnek? Theresa May váratlanul leült tárgyalni Jeremy Corbynnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","shortLead":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","id":"20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588ac68-881f-4a54-87cb-b78e24a295f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","timestamp":"2019. május. 15. 17:55","title":"1000 lóerős és 600 ezer euró lehet az új, hibrid, szuper-Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e69cb-974b-4394-95f9-9cb14c0ce3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","timestamp":"2019. május. 15. 11:11","title":"„Ettől lettem keresztényebb, mint a hülye pápa” – jobbos kommentelők toposzaiból írt dal Bobafett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","shortLead":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","id":"20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437a36c-9342-4971-a102-15af0a0fcb05","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","timestamp":"2019. május. 16. 14:51","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt ítéltek két év börtönre egy kurd házaspárt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","id":"20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fcec32-1a94-4708-8dcc-c7337094fbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","timestamp":"2019. május. 16. 11:21","title":"Az első kémfotó a 8-as Golf műszerfaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]