[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","shortLead":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","id":"20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac87aee-3d18-42f5-9132-da9933160def","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","timestamp":"2019. május. 14. 22:07","title":"Kövér: Az agymosó média miatt félnek az emberek a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","shortLead":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","id":"20190515_volkswagen_golf_8_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749914b2-dfa0-4639-b4b3-070072f3d3bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_volkswagen_golf_8_premier","timestamp":"2019. május. 15. 10:20","title":"Ilyen lesz a 8-as VW Golf belseje, amelynek elhalasztották a bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a Facebookon számolt be a fejleményekről. ","shortLead":"A zenész a Facebookon számolt be a fejleményekről. ","id":"20190516_Lovasi_Andras_baleset_rendorseg_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320ebb1c-26f2-49aa-83c4-74a7f41427f1","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Lovasi_Andras_baleset_rendorseg_vizsgalat","timestamp":"2019. május. 16. 13:25","title":"Lovasi András: A balesetet én okoztam, a felelősségemet elismertem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2df0c2c-0a73-493d-9aa6-85924744c21c","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az egyik legnépszerűbb edzésmódszer, ami egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és kapcsolja ki az agyunkat. Persze nem mindegy, hogyan fogunk hozzá, ezért adunk néhány tanácsot, hogy könnyű legyen megbarátkozni a futással. \r

","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb edzésmódszer, ami egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és kapcsolja ki az agyunkat. Persze nem...","id":"samsungbch_20190516_futas_samsung_okosora_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2df0c2c-0a73-493d-9aa6-85924744c21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907e75f7-ac00-4d1c-8713-047a390e3bc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190516_futas_samsung_okosora_edzes","timestamp":"2019. május. 16. 07:30","title":"Irigykedve nézi a futókat? Így kezdje el ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","shortLead":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","id":"20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588ac68-881f-4a54-87cb-b78e24a295f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","timestamp":"2019. május. 15. 17:55","title":"1000 lóerős és 600 ezer euró lehet az új, hibrid, szuper-Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét valamiért nem reklámozták.","shortLead":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét...","id":"20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5265c95-ae6f-4f3f-b111-05610aefe649","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","timestamp":"2019. május. 15. 20:49","title":"Rogán fórumát nem verte nagydobra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már határozatot is hozott a rendezéshez szükséges intézkedésekről.","shortLead":"A 2022-es világversenyt szeretnék idehozni. A sportági szövetségének elnökség döntött, a magyar kormány pedig már...","id":"20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c453e53d-a14c-477e-914a-6ce03db56119","keywords":null,"link":"/sport/20190515_mukorcsolya_jegtanc_vilagbajnoksag_magyar_palyazat","timestamp":"2019. május. 15. 22:24","title":"Műkorcsolya- és jégtánc-vébére pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","shortLead":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","id":"20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b51097a-862c-4f5a-8c04-1d60ecc9194b","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","timestamp":"2019. május. 14. 18:17","title":"Gázszivárgásra gyanakodtak, annyira büdös volt a kukába dobott gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]