[{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A sztár végre a szerződését is aláírta. ","shortLead":"A sztár végre a szerződését is aláírta. ","id":"20190517_Madonna_Eurovizios_Dalfesztival_fellepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd34c4e-d331-4d31-ad96-1aadfcb4ffb9","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Madonna_Eurovizios_Dalfesztival_fellepes","timestamp":"2019. május. 17. 15:50","title":"Harminctonnányi felszereléssel ment Madonna az Eurovíziós Dalfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f28b122-dbee-4373-8623-9fee6df9b83b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még nem hallották Kövér Lászlótól, mi a világ rendje.","shortLead":"Még nem hallották Kövér Lászlótól, mi a világ rendje.","id":"20190517_Tajvan_bevezette_a_meleghazassagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f28b122-dbee-4373-8623-9fee6df9b83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7774ce86-fca2-406f-88e1-507a2d3afc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tajvan_bevezette_a_meleghazassagot","timestamp":"2019. május. 17. 09:12","title":"Tajvan beelőzte egész Ázsiát: engedélyezte a melegházasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","shortLead":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","id":"20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a02f8-6306-4c5f-a30a-a9c101b92e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","timestamp":"2019. május. 16. 17:36","title":"Több mint 5000 delegáltat küld az MSZP a szavazókörökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EP-szavazást megkönnyítő alkalmazást fejlesztettek magyar programozók, amely abban nyújt segítséget, hogy megmutatja, a választók által fontosnak tartott értékek alapján melyik párt áll hozzá közelebb. ","shortLead":"Az EP-szavazást megkönnyítő alkalmazást fejlesztettek magyar programozók, amely abban nyújt segítséget...","id":"20190516_szavazapp_europai_parlamenti_valasztasok_2019_voksolas_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e5ca41-8533-4aa3-b1f1-84bfed870596","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_szavazapp_europai_parlamenti_valasztasok_2019_voksolas_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 16. 08:33","title":"Nem tudja, kire voksoljon az EP-választáson? Ez a magyar alkalmazás segíthet a döntésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidnyánszky Attila régóta lobbizott, hogy töröljék el a kulturális tao-t, most a Válasz Online szerint az általa vezetett Nemzeti Színház ötször annyi pénzhez juthat, mint amennyire eddig jogosult lett volna.","shortLead":"Vidnyánszky Attila régóta lobbizott, hogy töröljék el a kulturális tao-t, most a Válasz Online szerint az általa...","id":"20190516_nemzeti_szinhaz_kulturalis_tao_vidnyanszki_attila_taotamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c71f91-2d16-4d1c-a0a4-c0dc3932d863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_nemzeti_szinhaz_kulturalis_tao_vidnyanszki_attila_taotamogatas","timestamp":"2019. május. 16. 19:18","title":"Válasz Online: A Nemzeti Színház nyert hatalmasat a kulturális tao eltörlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060aabb-a1c4-4e80-ba0f-072ffa5ad6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Száz dollár volt egy éjszaka a dobozban.","shortLead":"Száz dollár volt egy éjszaka a dobozban.","id":"20190517_Kontenert_adott_ki_szobakent_egy_lelemenyes_holland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2060aabb-a1c4-4e80-ba0f-072ffa5ad6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a592075a-ec62-4782-82b3-63493e01fc6d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kontenert_adott_ki_szobakent_egy_lelemenyes_holland","timestamp":"2019. május. 17. 08:53","title":"Konténert adott ki szobaként egy leleményes holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","shortLead":"A szabályozást a muszlim lányok integrációjának a megkönnyítésével indokolják.","id":"20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3fe1d3-6c9b-4bac-a11e-1b034390dd97","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Ausztria_tiltas_fejkendo_altalanos_iskola","timestamp":"2019. május. 16. 14:28","title":"Betiltják Ausztriában a fejkendő viselését az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","shortLead":"Évekig a Kurdisztáni Munkáspárt tagjai voltak, Magyarországon 2017-ben kértek menedékjogot. ","id":"20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2437a36c-9342-4971-a102-15af0a0fcb05","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_terrorizmus_finanszirozas_bortonbuntetes_birosag_itelet_kurd_hazaspar_kurdisztani_munkaspart","timestamp":"2019. május. 16. 14:51","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt ítéltek két év börtönre egy kurd házaspárt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]