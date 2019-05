Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Takarékbank adott kölcsön.","shortLead":"A Takarékbank adott kölcsön.","id":"20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf90422-7b2e-4b10-b535-b1e54b45cc8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","timestamp":"2019. május. 16. 05:59","title":"Kétmilliárdos hitel is kellett, hogy a Budapest Honvéd a NER közelébe kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","shortLead":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","id":"20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f6ab5-b865-43f6-8467-5b0ae72c57bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","timestamp":"2019. május. 16. 10:40","title":"Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai kijelölik a helyedet, s ha ezt elfogadod, ha nem ugrálsz, akkor esetleg nem ér sérelem”. ","shortLead":"A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai...","id":"20190516_Lakner_Zoltan_Kover_Laszlo_minden_orokbefogado_szulot_brutalisan_megsertett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522080a4-e57a-4f6d-ad27-54134e3fe856","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Lakner_Zoltan_Kover_Laszlo_minden_orokbefogado_szulot_brutalisan_megsertett","timestamp":"2019. május. 16. 10:47","title":"Lakner Zoltán: Kövér László minden örökbe fogadó szülőt brutálisan megsértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezuhant egy F–16-os vadászgép az egyik dél-kaliforniai légi támaszponton csütörtökön, a pilótának még idejében sikerült katapultálnia.","shortLead":"Lezuhant egy F–16-os vadászgép az egyik dél-kaliforniai légi támaszponton csütörtökön, a pilótának még idejében...","id":"20190517_Lezuhant_egy_F16os_vadaszgep_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0bfe110-8d42-4f74-b717-4122ef31f261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461f3a2-ade4-497b-97f7-490dd0e8f0a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Lezuhant_egy_F16os_vadaszgep_Kaliforniaban","timestamp":"2019. május. 17. 05:25","title":"Lezuhant egy F–16-os vadászgép Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy nő meghalt a balesetben.","shortLead":"Egy nő meghalt a balesetben.","id":"20190517_Halalos_harmas_karambol_Csepelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cb4cd4-0090-47cf-942b-03efc812454c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_Halalos_harmas_karambol_Csepelen","timestamp":"2019. május. 17. 09:20","title":"Halálos hármas karambol volt Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf683a1-86c3-4af0-87b7-24d531f7eebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség többször tanácsolta már hasonló balesetek miatt, hogy az autósok használjanak szállítóboxot, utazókennelt, illetve olyan eszközt, amely az állatot megfelelően rögzíti. ","shortLead":"A rendőrség többször tanácsolta már hasonló balesetek miatt, hogy az autósok használjanak szállítóboxot, utazókennelt...","id":"20190517_gyorszentivan_baleset_kutya_szallitas_kresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf683a1-86c3-4af0-87b7-24d531f7eebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92118a34-d1a0-4485-9891-0105bb5ef2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_gyorszentivan_baleset_kutya_szallitas_kresz","timestamp":"2019. május. 17. 09:30","title":"Telibe talált egy villanypóznát egy autós, mert a kutyájára figyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek, hogy minden ember egyenlő. ","shortLead":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek...","id":"20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5712c49-9446-4a66-8c4d-e6e0465aae61","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. május. 16. 11:33","title":"Magyar LMBT Szövetség: Szívesen küldünk felvilágosító anyagot Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]