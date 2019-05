Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","shortLead":"A Mercedesben a rendőrség szerint már „veszélyes” mennyiségű szemét volt.","id":"20190518_birsag_autos_hulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31978170-75b2-4e22-862e-13e3bdf86bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53d8cb-9e18-4afd-8b1d-9a3d7c3bbee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_birsag_autos_hulladek","timestamp":"2019. május. 18. 10:28","title":"Megbírságoltak egy brit autóst, akinek egy hulladékhegy volt az autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53d4292-85e9-4cae-95a5-a7fd998d36e4","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A Michelin-csillagos londoni La Gavroche-nál és a világ legjobbjának tartott koppenhágai Nomában edződött Bledar Kola, aki a legendás helyeket hátrahagyva három éve Tiranában nyitotta meg saját éttermét, ahol kizárólag helyi alapanyagokból kelti új életre az albán konyhát. 