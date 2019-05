Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd91e95b-0bdf-4766-9581-4d3903199c81","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A német \"A Párt\" tárt karokkal várná a kétfarkúak EP-képviselőjét, hogy végre a viccpártoknak is legyen európai frakciója. Martin Sonneborn pártelnök brüsszeli irodavezetője azt mondja: a szatíra egy eszköz, az üzenetük ettől még lehet komoly és kifejezetten politikus. Dustin Hoffmann budapesti látogatásán választolt kérdéseinkre.","shortLead":"A német \"A Párt\" tárt karokkal várná a kétfarkúak EP-képviselőjét, hogy végre a viccpártoknak is legyen európai...","id":"20190517_nemet_viccpart_die_partei_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd91e95b-0bdf-4766-9581-4d3903199c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c431742c-c78f-4aa3-a8fc-2601bcbd1e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_nemet_viccpart_die_partei_interju","timestamp":"2019. május. 17. 11:00","title":"Mit keres Dustin Hoffmann egy pártban Goebbelsszel? Német humor az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","shortLead":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","id":"20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee95f514-0e7a-4469-bc9c-3461280ff98a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","timestamp":"2019. május. 16. 18:52","title":"Feleannyi pénzt sem tud költeni egy magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbf5803-93a4-408d-bfad-93c7188e3ec2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz belügyminiszter Matteo Salvini úgy véli, Európa ellenségei vannak jelenleg hatalmon. Szombatra a milánói dóm elé várja az európai jobbszél pártjait, de Orbán Viktor nem megy el.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter Matteo Salvini úgy véli, Európa ellenségei vannak jelenleg hatalmon. Szombatra a milánói dóm...","id":"20190517_matteo_salvini_europai_unio_liga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf5803-93a4-408d-bfad-93c7188e3ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d5406-1e4a-49e8-aaf4-f939c4a3c8e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_matteo_salvini_europai_unio_liga","timestamp":"2019. május. 17. 18:07","title":"Orbán nagy hőse szerint 10-ből 8-an nem kérnek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható, a spórolásban is segít. ","shortLead":"Susie Lu elképzelte, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol a vásárlások után kapott blokk nem csak olvasható...","id":"20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db68bf79-46f9-407f-80f4-55004afe8ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fe38b0-1c2e-42a5-983c-44432df95204","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_blokk_nyugta_szamla_dizajn_susie_lu","timestamp":"2019. május. 16. 11:03","title":"Egy grafikus megcsinálta a tökéletes nyugtát, ezért minden vevő hálás lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek, hogy minden ember egyenlő. ","shortLead":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek...","id":"20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5712c49-9446-4a66-8c4d-e6e0465aae61","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. május. 16. 11:33","title":"Magyar LMBT Szövetség: Szívesen küldünk felvilágosító anyagot Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","shortLead":"Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk.","id":"20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=138c33e8-9124-45a3-a294-df6af64b6eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cede070-d8c7-4ac9-b3f6-6f42ce3d1425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_jegyzokonyv_titkositas_babavaro_hitel","timestamp":"2019. május. 16. 20:17","title":"Megpróbált a kormány titkosítani egy jegyzőkönyvet, aztán valaki kijelölte a teljes szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Nagykátán felújították a város legnagyobb katolikus templomát. Isten felújított házának átadásán a miniszterelnök volt a díszvendég. Ám meglepetésvendégek is érkeztek.","shortLead":"Nagykátán felújították a város legnagyobb katolikus templomát. Isten felújított házának átadásán a miniszterelnök volt...","id":"20190517_orban_viktor_balog_zoltan_templomavato_nagykata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=140c013a-25b1-42ff-8c19-021a325c8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b3b65-f8c7-4a00-ae1f-e83a786a2035","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_orban_viktor_balog_zoltan_templomavato_nagykata","timestamp":"2019. május. 17. 21:13","title":"Negyedszerre sem válaszolt nekünk Orbán Viktor a kaotikus templomavatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]