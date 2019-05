Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Jobbik annak feltárására: vannak-e magyar vonatkozásai a Strache-ügynek. A párt azt is szeretné, ha a nemzetbiztonsági bizottság is a lehető leghamarabb összeülne az ügy miatt - mondta a párt szóvivője vasárnapi sajtótájékoztatóján.

Szilágyi György emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök májusban találkozott az osztrák politikussal.

Az ügyet a képviselő úgy jellemezte: Heinz-Christian Strache saját magát buktatta le, "és így Orbán Viktort is", hiszen egy "korrupciós, oligarchás megbeszélésen Strache magyar mintára állíttatta volna az Osztrák Szabadságpárt szolgálatába Ausztria legnagyobb bulvárlapját".

Amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer - fogalmazott -, ennek pedig nálunk is kell, hogy legyen következménye.

Feltette a kérdést: a magyar rendszer kiépítésében is voltak orosz közreműködők? Közrejátszhatott-e a kormányhoz közeli médiabirodalom kiépítésében a Paks II. szerződés vagy az orosz kémbank Magyarországra telepítése? - sorolta kérdéseit. A politikus szerint a bizottságoknak arra is választ kell adni: az oroszok strómanja-e Heinrich Pecina, akivel Orbán Viktor is tárgyalt, és aki több országos lapot is felvásárolt?

Orbán Viktor szövetségi rendszere összeomlani látszik - jelentette ki Szilágyi György. Hozzátette: nem engedhető meg, hogy a Fidesz a vesztes oldalra vezesse az országot az európai politikában.