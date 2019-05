Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190517_A_kormany_egyetlen_aktiv_labdarugo_no_tagja_most_a_kosarpalyan_villant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0487f9bf-5b42-4c33-8c8e-0e83ff801916","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_kormany_egyetlen_aktiv_labdarugo_no_tagja_most_a_kosarpalyan_villant","timestamp":"2019. május. 17. 16:19","title":"A kormány egyetlen aktív labdarúgó nő tagja most a kosárpályán villant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága az építőipar, és az áfakulcs is nő.","shortLead":"Drága az építőipar, és az áfakulcs is nő.","id":"20190517_Kevesebb_tarsashaz_epul_de_ez_az_arakon_nem_latszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb4313a-13b7-46f8-86a5-3aedaaf75fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c37a19d-524d-46a8-b730-f6a1cb8c537e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190517_Kevesebb_tarsashaz_epul_de_ez_az_arakon_nem_latszik","timestamp":"2019. május. 17. 14:17","title":"Kevesebb társasház épül, ami az árakon is lecsapódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként és egészségügyi rendszerfejlesztőként dolgozik. Emellett blogot is ír, így derülhetett ki, hogy a múlt hétvégén - a többszörösen sérültek esetében - sorra lemondták a baleseti ügyeletet a budapesti kórházak, és áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban. A hvg.hu-nak azt mondta, munkája egyáltalán nem szélmalomharc, vannak már apróbb változások. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége Kunetz Zsombor.","shortLead":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként...","id":"20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c6dc8c-9e84-48f9-b56c-d1d2ccc9b261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","timestamp":"2019. május. 18. 16:00","title":"Kunetz Zsombor a Fülkében: Egy főorvosnak 3 millió, egy kezdőnek 600 ezer járna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2f0c87-a803-4f77-aa26-59cb0ec0420b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis erről álmodik Marine Le Pen.","shortLead":"Legalábbis erről álmodik Marine Le Pen.","id":"20190518_Szuperfrakcioja_lehet_az_EPben_a_radikalis_jobboldali_partoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2f0c87-a803-4f77-aa26-59cb0ec0420b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e37757-167f-4104-b344-5f162a808dde","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Szuperfrakcioja_lehet_az_EPben_a_radikalis_jobboldali_partoknak","timestamp":"2019. május. 18. 14:48","title":"Szuperfrakciója lehet az EP-ben a radikális jobboldali pártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a3533f-27f1-4679-9260-93d683e719bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a lengyel kisautóban csak két személy fér el. Illetve a motor feletti platón egy kisebb szállítmány is.","shortLead":"Ebben a lengyel kisautóban csak két személy fér el. Illetve a motor feletti platón egy kisebb szállítmány is.","id":"20190518_magyar_virtus_elado_egy_billenoplatos_kispolszki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a3533f-27f1-4679-9260-93d683e719bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8be23aa-1ab8-4505-a0a3-e1722fe4dcb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_magyar_virtus_elado_egy_billenoplatos_kispolszki","timestamp":"2019. május. 18. 08:29","title":"Magyar virtus: eladó egy billenőplatós Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c95d1b-26fb-4d8c-b1ec-e3b20424afa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség Pintér Gyula eltűnése ügyében már személyes szabadság megsértése miatt nyomoz. ","shortLead":"A rendőrség Pintér Gyula eltűnése ügyében már személyes szabadság megsértése miatt nyomoz. ","id":"20190517_maglod_vallalkozo_eltunes_vizsla_nyomozas_szemelyes_szabadsag_megsertese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c95d1b-26fb-4d8c-b1ec-e3b20424afa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f520c0b5-ad72-4477-854e-fea623031e03","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_maglod_vallalkozo_eltunes_vizsla_nyomozas_szemelyes_szabadsag_megsertese","timestamp":"2019. május. 17. 16:32","title":"Elrabolhatták az eltűnt maglódi vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évet kellett várni rá, de ez semmiség egy időutazónak.","shortLead":"Öt évet kellett várni rá, de ez semmiség egy időutazónak.","id":"20190518_Jon_a_Vissza_a_jovobe_musical","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816200c4-2d5f-4545-aac6-e6b40c497cef","keywords":null,"link":"/kultura/20190518_Jon_a_Vissza_a_jovobe_musical","timestamp":"2019. május. 18. 10:07","title":"Jön a Vissza a jövőbe! musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20 Próval készítettek.","shortLead":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20...","id":"20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a3fc0-ade0-4c3c-9fc5-bfc2db07bc0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","timestamp":"2019. május. 17. 11:03","title":"Megmutatták, milyen fotókat készít az érkező Honor 20 Pro – és az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]