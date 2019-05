Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","shortLead":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","id":"20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d544d20b-61fa-400c-a916-7080056803d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. május. 21. 11:03","title":"Videó: Felvette a kamera, ahogy raktárba csapódik egy F–16-os repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30fc191-b297-4e11-aae0-6315a90b3099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi, 10 éves utastájékoztatót is lecserélik, a helyére korszerű LED-panel kerül. ","shortLead":"A régi, 10 éves utastájékoztatót is lecserélik, a helyére korszerű LED-panel kerül. ","id":"20190520_Felidejenel_tart_a_Keleti_palyaudvar_feluijtasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30fc191-b297-4e11-aae0-6315a90b3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903bceb4-f6e9-4a1b-bd94-4185b6d69564","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Felidejenel_tart_a_Keleti_palyaudvar_feluijtasa","timestamp":"2019. május. 20. 20:28","title":"Félidejénél tart a Keleti pályaudvar felúíjtása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 10,5 milliárd forintból kétezer főt foglalkoztató Pénzügyminisztérium csak munkadíjért cserébe árulja el, milyen állami szerepekhez tartoznak a költségvetési kiadások, de a díjat részletesen nem indokolják. A közérdekű adatokért 2015 óta lehet munkadíjat kérni, ezzel sok állami szerv visszaél, az adatvédelmi hivatal szerint a PM egyike a renitenseknek.","shortLead":"A 10,5 milliárd forintból kétezer főt foglalkoztató Pénzügyminisztérium csak munkadíjért cserébe árulja el, milyen...","id":"20190520_Vargaeknak_tul_nagy_megeroltetes_elarulni_milyen_celokra_megy_az_adofizetok_penze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5630a1-1517-40a4-a103-08cf0a535ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86fe34e-497c-40e5-896a-e245c4d4f86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Vargaeknak_tul_nagy_megeroltetes_elarulni_milyen_celokra_megy_az_adofizetok_penze","timestamp":"2019. május. 20. 12:05","title":"Vargáéknak aránytalan mértékű igénybevétel elárulni, mire megy az adófizetők pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","shortLead":"A miniszterelnök megállapította, hogy nem olyan jó a versenypályán, mint az autóversenyző.","id":"20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5771df37-4d39-4e10-bf95-25a69403226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f086e6-f050-4fef-bf7b-bbf336b04671","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_zalaegerszeg_orban_viktor_keszthelyi_vivien_autoverseny_tesztpalya","timestamp":"2019. május. 20. 17:22","title":"180-nal repesztett Orbánnal Keszthelyi Vivien – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894dad43-e577-44e9-9899-db468ba6bec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ámbráscetek akár 70 évig is elélnek, egy Olaszországnál partra sodort példánynak azonban mindössze 7-et sikerült. A kutatók úgy vélik: a tetemben talált rengeteg műanyag miatt pusztulhatott el. ","shortLead":"Az ámbráscetek akár 70 évig is elélnek, egy Olaszországnál partra sodort példánynak azonban mindössze 7-et sikerült...","id":"20190521_ambrascet_muanyagszemet_zacsko_szicilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894dad43-e577-44e9-9899-db468ba6bec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746821ef-7c18-4909-9027-b95441ffe1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_ambrascet_muanyagszemet_zacsko_szicilia","timestamp":"2019. május. 21. 10:33","title":"Sokkoló képek: rengeteg műanyagszemetet szedtek ki egy Szicíliánál elpusztult ámbráscetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488e47f8-6d55-4022-bd62-da181f316176","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész szellemi hagyatéka.","shortLead":"Hatalmas próbatétel és hatalmas erőforrás a demokraták számára a minap elhunyt, Budapesten született amerikai történész...","id":"201920__john_lukacs__felkavaro_orokseg__hitler_kontra_churchill__nem_hitte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=488e47f8-6d55-4022-bd62-da181f316176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7032c10-3e1a-497a-ba62-4950fb66e069","keywords":null,"link":"/itthon/201920__john_lukacs__felkavaro_orokseg__hitler_kontra_churchill__nem_hitte","timestamp":"2019. május. 19. 12:00","title":"Náciellenes antikommunista, antidemokrata antipopulista – John Lukacs felkavaró öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12063cbd-a75b-4588-a0be-ba97869b0a4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére, az értékesítés június 12-én kezdődik.","shortLead":"Körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére...","id":"20190519_A_legolcsobb_budapesti_jegyek_is_dragak_lesznek_az_ebre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12063cbd-a75b-4588-a0be-ba97869b0a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88059871-23fd-4b3b-a77b-9a2de82ff97e","keywords":null,"link":"/sport/20190519_A_legolcsobb_budapesti_jegyek_is_dragak_lesznek_az_ebre","timestamp":"2019. május. 19. 12:52","title":"A legolcsóbb budapesti jegyek is drágák lesznek az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul nem néhány napig. Gyártási gondról van szó. ","shortLead":"Ráadásul nem néhány napig. Gyártási gondról van szó. ","id":"20190521_rotavirus_elleni_vedooltas_hiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95e0f5f-9ef3-4745-8112-e5979fc0e7cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_rotavirus_elleni_vedooltas_hiany","timestamp":"2019. május. 21. 10:29","title":"Nem lehet kapni a rotavírus elleni védőoltást, országszerte hiány van belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]