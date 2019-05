Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület több üzletét is kiürítették.","shortLead":"Az épület több üzletét is kiürítették.","id":"20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14620-666a-4336-9378-a8ccf4dece61","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_tuz_fust_westend_katasztrofavedelem_tuzolto","timestamp":"2019. május. 20. 16:40","title":"Tűz volt a Westendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb943-6a9a-49a6-9634-93e39aa8b483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések listája most került fel a kormány oldalára.","shortLead":"A szerződések listája most került fel a kormány oldalára.","id":"20190520_Halmuzeumtol_az_ugandai_agraroktatasig_erre_vert_el_4_honap_alatt_2_milliardot_az_Agrarminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb943-6a9a-49a6-9634-93e39aa8b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ad2f3c-bd7a-4324-8036-c430c446aa74","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Halmuzeumtol_az_ugandai_agraroktatasig_erre_vert_el_4_honap_alatt_2_milliardot_az_Agrarminiszterium","timestamp":"2019. május. 20. 12:15","title":"Halmúzeumtól az ugandai agrároktatásig: erre adott 4 hónap alatt 2 milliárdot az Agrárminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19-25 fok lesz napközben. ","shortLead":"19-25 fok lesz napközben. ","id":"20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1b1b5-7fc1-4fd4-9621-297566d5ea8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","timestamp":"2019. május. 20. 05:13","title":"Ma is többfelé lehet vihar, jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a51fcd0-f9eb-4a09-ba07-c1ef70a0662c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt kisgazda politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A volt kisgazda politikus 96 éves volt. ","id":"20190520_Meghalt_Nagy_Ferenc_Jozsef_az_Antallkormany_volt_minisztere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a51fcd0-f9eb-4a09-ba07-c1ef70a0662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dd88d8-ad78-4d21-b654-93b592e9c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Meghalt_Nagy_Ferenc_Jozsef_az_Antallkormany_volt_minisztere","timestamp":"2019. május. 20. 05:31","title":"Meghalt Nagy Ferenc József, az Antall-kormány volt minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sikerült túl jól a Samsung összehajtható telefonjának bemutatkozása, azonban a gyártó állítólag máris úrrá lett a problémán.","shortLead":"Nem sikerült túl jól a Samsung összehajtható telefonjának bemutatkozása, azonban a gyártó állítólag máris úrrá lett...","id":"20190520_samsung_galaxy_fold_megjelenes_junius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213b29c3-c048-4447-9bcd-9492b36c08aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_samsung_galaxy_fold_megjelenes_junius","timestamp":"2019. május. 20. 10:03","title":"Úrrá lett a Samsung a Galaxy Fold problémáján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából igaza van, de mások sokkal kevésbé optimisták.","shortLead":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából...","id":"20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087f69dd-1860-4432-ac2b-8907e38a1fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Vidnyánszky Attila: „Ez egy példa nélküli helyzet a magyar kulturális életben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült, a Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot.","shortLead":"Hétfő hajnalban Twitteren tettek közzé egy bejegyzést az Android fejlesztői azután, hogy vasárnap este kiderült...","id":"20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4eec520-d1ea-4791-8fc2-fd82f0b28e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_tiltas_kereskedelmi_haboru_play_aruhaz","timestamp":"2019. május. 20. 08:48","title":"Megszólalt a Google a Huawei tiltásáról – ezt kell tudnia, ha Huawei készüléke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]