Kamion ütközött autószállító trélerrel. Több kilométeres a dugó az M0-son egy baleset miatt Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát elutasítják. A magyarok többsége nem is hallott még az Európai Egyesült Államok tervéről A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában
Firefoxot használ? Frissítsen rá, megjött a hipersebességre kapcsolt változat
A Mozilla kedden tette elérhetővé a Firefox böngésző 67-es verziószámú változatát, ami 40-80 százalékos gyorsulást ígér a felhasználóknak. A férfi egy tőle nem messze tréningező nőt bámult a teremben, miközben maszturbált. Valaki fölvette mindezt. Kitiltottak egy férfit egy fitneszklubláncból, miután kikerült róla egy igen kínos videó Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást. Óriási ajándékot kaptak egy amerikai egyetem végzősei: egy milliárdos kifizeti a diákhitelüket
Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.
Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket
Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.
Hivatalos: terrorizmussal vádolják a christchurchi lövöldözőt