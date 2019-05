Még a város fideszes képviselőjének kampányfórumán is részt kellett venniük egy miskolci magánklinika dolgozóinak, a felháborodott alkalmazottak nem ellenkezhettek, belengették nekik az elbocsátást.

Nemcsak lakógyűlésen, illetve óvodában, hanem a hvg.hu információi szerint egy miskolci magánklinikán, az intézmény kezelésre érkező pácienseitől is gyűjtötték az aláírásokat a Fidesz támogatói íveire májusban. Sőt, a klinika vezetése utcai aláírásgyűjtésre is befogta, illetve Miskolc fideszes országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin több városi kampányfórumára is kivezényelte „közönségnek” a dolgozókat.

A történettel a klinika egy felháborodott munkatársa kereste meg lapunkat, aki a következményektől félve kérte, hogy se a nevét, se a pozícióját ne írjuk le a cikkben, az intézmény vezetői állítása szerint ugyanis már azokat is felmondással fenyegették meg, akik az egyik, munkaidő lejárta után kezdődő fórumnál jelezték, hogy a fideszes kampányesemény helyett a családjukkal szeretnék tölteni a péntek késő délutánt. A dolgozókat mellesleg bérelt buszokkal szállították a helyszínre - a miskolci Avasi Gimnáziumba, illetve a Népkerti Vígadó nevű étterembe.

A dolgozó nemcsak azon volt felháborodva, hogy egy egészségügyi intézmény dolgozóit hogyan kényszeríthetik politizálásra, hanem azon is, hogy úgy érezte: az elmúlt egy hónapban a politika volt az első, nem a betegek: a dolgozók – a kényszerűség miatt többnyire egyébként passzívan – állítása szerint ugyanis munkaidőben álltak kint az aláírásgyűjtő standok mellett.

Az eset után megkerestük az érintett intézmény, az AAMed Magánklinika több munkatársát, hogy megerősítik-e a fentieket, de többen, amint meghallották, milyen ügyben kerestük, letették a telefont. Akadt viszont olyan is, aki elismerte, hogy „sokan mentek a dolgozók közül a Fidesz fórumaira” és aláírásgyűjtésre, de állítása „senki nem volt kényszerítve”. A kérdésre, hogy nem is volt-e akkor ilyen utasítás a vezetőség részéről, az illető azt mondta: utasítás nem, a

„vezetők csak tolmácsolták a lehetőséget”.

Később ezt úgy pontosította, hogy a dolgozók rendszeresen találkoznak a klinika alacsonyabb szintű vezetőivel, akik ilyenkor továbbítják feléjük a munkával kapcsolatos, és

az azon túli kéréseket.

Az aláírásgyűjtésben és a rendezvényeken való részvétel „csak” ilyen, munkán túli kérés volt szerinte.

A két egymásnak némileg ellentmondó, de a dolgozók kampányban való részvételét mindenképp megerősítő állítással megkerestük az AAmed Klinika tulajdonosát is, Argay László azonban – meglehetősen barátságtalan stílusban – városi pletykának minősítette a hallottakat, majd letette a telefont.

Az egykor az FKGP Borsod megyei elnökeként ténykedő, saját kórháza mellett a Magyar Magánkórházak Egyesületét is vezető Argay László neve egyébként nem először olvasható a sajtóban: 2014 júliusában például annak apropóján írt róla a hvg.hu is, hogy 20 darabot vásárolt a Tereskova által festett Orbán-portrékból. A nőgyógyász azzal indokolta a szokatlan mennyiséget, hogy a képekből szeretne állandó kiállítást összeállítani a magánklinikáján, mert nagy tisztelője Orbán Viktornak.

A magánklinika vezetőiről egyébként több, Csöbör Katalinnal közös képet is találni, az intézmény ügyvezető-résztulajdonosa, Szentesiné Sallai Zsuzsa a fideszes politikus fent említett fórumán készült képen is szerepel – az alábbi fotón Csöbör Katalin alatt, Gulyás Gergely jobbján.