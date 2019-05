Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A feladó első ránézésre Mark Zuckerberg.","shortLead":"Szörnyen magyartalan, mégis van, akit megtéveszt az az e-mail, ami nagy nyereménnyel kecsegteti...","id":"20190522_facebook_nyeremeny_email_atveres_kamu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63103bf4-2406-4ab1-97be-af43cf8f0b74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_facebook_nyeremeny_email_atveres_kamu","timestamp":"2019. május. 22. 09:03","title":"Amekkora nyereményt ígér, pont akkora kamu a magyarul terjedő Facebook-levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]