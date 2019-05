Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","shortLead":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","id":"20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e97374-4fdd-4279-8997-7832ba2f3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","timestamp":"2019. május. 21. 19:40","title":"Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte bűnösségét a számlagyáros perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff4a76-7cc8-4254-a2a7-987554be6003","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Hír TV-s műsorvezető a Duna partján állva mondja meg a tutit, néha egy kisgyerek válaszol kérdéseire.","shortLead":"A volt Hír TV-s műsorvezető a Duna partján állva mondja meg a tutit, néha egy kisgyerek válaszol kérdéseire.","id":"20190522_Kalman_Olga_is_elmondta_miert_kell_elmenni_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22ff4a76-7cc8-4254-a2a7-987554be6003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ce3f7c-c2ad-434a-a62e-c48e039addaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Kalman_Olga_is_elmondta_miert_kell_elmenni_szavazni","timestamp":"2019. május. 22. 15:14","title":"Kálmán Olga is elmondta, miért kell elmenni szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét üres helyre lehet pályázni. ","shortLead":"Hét üres helyre lehet pályázni. ","id":"20190521_Szlovenia_nyilvanos_palyazat_utjan_keres_titkosugynokoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a45ca-02bd-424c-8719-ae9977109065","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Szlovenia_nyilvanos_palyazat_utjan_keres_titkosugynokoket","timestamp":"2019. május. 21. 13:14","title":"Szlovénia nyilvános pályázat útján keres titkosügynököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak szerencsétlenül Európa legészakibb földterületén, a Norvégiához tartozó jeges-tengeri szigetcsoporton.","shortLead":"Holtan találták a Spitzbergákon (Svalbard-szigetek) két lengyel sarkkutatót. A kutatók egy meredek hegyoldalon jártak...","id":"20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f52766-d8d0-42fc-b554-cfc7f76b2f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721ee105-ae1e-40c3-99b6-96cadfec036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_spitzbergak_lengyel_sarkkutatok_halala","timestamp":"2019. május. 22. 22:03","title":"Holtan találtak két tudóst a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69177c9-802d-42f3-b203-57d4474b91ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi idő szerint kedden késő este, 90 kilométeres magasságban robbant fel az a meteorit, ami nem volt nagyobb egy üveggolyónál.","shortLead":"Helyi idő szerint kedden késő este, 90 kilométeres magasságban robbant fel az a meteorit, ami nem volt nagyobb...","id":"20190522_meteorit_robbanas_ausztralia_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69177c9-802d-42f3-b203-57d4474b91ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e08e44d-dfc6-4d99-b43e-e9f73e4cf886","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_meteorit_robbanas_ausztralia_video","timestamp":"2019. május. 22. 16:03","title":"Videó: Felrobbant egy meteor Ausztrália felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","shortLead":"Kiadta a kaliforniai autógyártó az „Így csináld” zsebkönyvek mai megfelelőjét.","id":"20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3eac21-3e78-400e-9601-c64ad12ba7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c63d8fe-3652-4b04-bfad-ea11e74f70c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_telsa_szereles_karbantartas_elon_musk","timestamp":"2019. május. 21. 10:13","title":"Visszatér a ’70-es évek, mindenki maga szerelheti a Tesláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen pártokkal helyezi magát szembe, de nem nevezik meg, hogy pontosan kikre gondolnak.","shortLead":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen...","id":"20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8424da2-e88f-4aef-9262-84b510f3f36f","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 22. 21:36","title":"Európa meggyengítőivel szemben kampányolnak Weberék Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","shortLead":"A török gyártmányú hatalmas páncélozott négykerekű nehezebb, mint 7 normál személyautó.","id":"20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dfc2db-de67-41a6-95ad-c8466dc48af3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_beultunk_a_magyar_honvedseg_elrettento_terepjarojaba__fotogaleria","timestamp":"2019. május. 22. 06:41","title":"Beültünk a Magyar Honvédség elrettentő új terepjárójába – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]