[{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Speciális barázdákat véstek az útpályába.","shortLead":"Speciális barázdákat véstek az útpályába.","id":"20190523_Igy_szol_a_Republic_slagere_ha_rahajtanak_a_67es_gyorsutra__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4691f385-f699-4bbd-aeea-bf4ee1ca6272","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Igy_szol_a_Republic_slagere_ha_rahajtanak_a_67es_gyorsutra__video","timestamp":"2019. május. 23. 10:10","title":"Így szól a Republic slágere, ha ráhajtunk a 67-es gyorsútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves izraeli polgár leköpte Lengyelország Izraelben akkreditált nagykövetét. A két ország közti vita évek óta tart, az alaphangot a 2018-ban életbe lépett lengyel holokauszttörvény határozza meg, és az utóbbi hetek varsói nacionalista tüntetései árnyalják. Már Hitler posztumusz győzelme is napirendre került. ","shortLead":"Lefelé haladó spirálba kerültek a lengyel–izraeli kapcsolatok, a legújabb botrány amiatt robbant ki, hogy egy 65 éves...","id":"20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b12856d-d318-41e9-a9dc-fc93ece650bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816689b8-608e-4b8b-bc8e-aace73cd306f","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_Egy_kopes_margojara__ezert_rossz_az_izraelilengyel_viszony","timestamp":"2019. május. 21. 16:45","title":"Egy köpés mutatta meg, milyen most az izraeli–lengyel viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára, a forint vásárlóerejét figyelembe véve viszont hat országban olcsóbban jutottak hozzá. Az állami földgázkereskedőnek még így is keletkezett 3,5 milliárd forint nyeresége 2018-ban. Az áram euróban számolva két, a vásárlóértéket figyelembe véve viszont már tíz országban volt olcsóbb.","shortLead":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára...","id":"20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312daf42-b2ab-4acc-a3d9-3568c1d86850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","timestamp":"2019. május. 22. 15:55","title":"Rezsicsökkentés: az EU-ban Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, de az állam így is nyert rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb komoly csapás érte a Huaweit, ami a saját processzoraik elkészítésére lesz hatással.","shortLead":"Újabb komoly csapás érte a Huaweit, ami a saját processzoraik elkészítésére lesz hatással.","id":"20190522_arm_huawei_bojkott_okostelefon_processzor_kirin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8385327-001d-4259-9b2c-4886b3fe7c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_arm_huawei_bojkott_okostelefon_processzor_kirin","timestamp":"2019. május. 22. 14:33","title":"Az ARM is bojkottálja a Huaweit, leállhat az okostelefonok gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","shortLead":"A cég inkább nem dobja piacra az egyik cipőjét, miután egy panamai törzs tiltakozott miatta. ","id":"20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f075ed-7c49-4e30-b8d8-2b3786b9e817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ea5426-1497-4d06-b93f-141e114878c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Egy_indian_torzs_tiltakozasa_miatt_hatralt_meg_a_Nike","timestamp":"2019. május. 22. 08:34","title":"Egy indián törzs tiltakozása miatt hátrált meg a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","shortLead":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","id":"20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3750f-6fac-4c25-8f62-6024da242930","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","timestamp":"2019. május. 21. 16:36","title":"Fontos döntést hozott az EU: két év múlva jön a nagy műanyagtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány halálának oka vízbefulladás volt. ","shortLead":"A kislány halálának oka vízbefulladás volt. ","id":"20190522_Vadat_emeltek_feltekenysegbol_olte_meg_a_8_eves_solyi_kislanyt_a_16_eves_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ac99b-daf5-4ac0-9912-5929efed5e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Vadat_emeltek_feltekenysegbol_olte_meg_a_8_eves_solyi_kislanyt_a_16_eves_fiu","timestamp":"2019. május. 22. 10:25","title":"Vádat emeltek: féltékenységből ölte meg a 8 éves sólyi kislányt a 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]