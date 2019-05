Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"528b190f-be0e-458b-b151-44b685f25fc1","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Oroszi Babett a HVG munkatársa nyerte el a CEID (Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy) \"Az én Európám\" című roma újságíró-pályázatának első díját. Alább a jutalmazott írását közöljük. ","shortLead":"Oroszi Babett a HVG munkatársa nyerte el a CEID (Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy) \"Az én Európám\"...","id":"20190522_Oroszi_Babett_Rolam_azt_hittek_magyar_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528b190f-be0e-458b-b151-44b685f25fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1bf799-ff79-4d05-9f4a-941873778d32","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Oroszi_Babett_Rolam_azt_hittek_magyar_vagyok","timestamp":"2019. május. 22. 17:00","title":"Oroszi Babett: Rólam azt hitték, magyar vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján jogosult a Benkó Dixieland Band név viselésére.","shortLead":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján...","id":"20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084f153b-b986-4820-a125-42842cabf98a","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","timestamp":"2019. május. 22. 16:28","title":"Benkó Sándor nélkül is vihetik tovább a Benkó Dixieland Band nevet a zenésztársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","shortLead":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","id":"20190521_jamie_oliver_etterem_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0851-6b74-47df-9a93-affde3e56c2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_jamie_oliver_etterem_csod","timestamp":"2019. május. 21. 14:12","title":"Csődeljárás alá került Jamie Oliver étteremhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32681bfa-5ccb-4ce7-9bfa-d28924f1f67c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem áll le a Marvel-gépezet.","shortLead":"Nem áll le a Marvel-gépezet.","id":"20190521_Budapestre_erkezhet_a_Fekete_Ozvegy_es_vele_Scarlett_Johansson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32681bfa-5ccb-4ce7-9bfa-d28924f1f67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903cbf1f-fe29-4032-b092-6499c6877d44","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Budapestre_erkezhet_a_Fekete_Ozvegy_es_vele_Scarlett_Johansson","timestamp":"2019. május. 21. 20:10","title":"Budapestre érkezhet a Fekete Özvegy, és vele Scarlett Johansson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs rendszerének fejlesztésével.","shortLead":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója egy privát WeChat-csoportban beszélt arról, hol tart a cég a saját operációs...","id":"20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0189371-5474-4cb3-8c47-6df91803e1e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_operacios_rendszer_richard_yu","timestamp":"2019. május. 21. 18:03","title":"Már ősszel jöhet a Huawei operációs rendszere, ami leváltja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40909c77-cdee-4906-898f-d6b0357366c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MetLife közép-európai cégeivel hozták hírbe a Generalit.","shortLead":"A MetLife közép-európai cégeivel hozták hírbe a Generalit.","id":"20190522_Bloomberg_Ketmilliard_euros_uzletre_keszul_a_Generali_magyar_ceg_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40909c77-cdee-4906-898f-d6b0357366c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c369d0-59b4-45dd-9357-fe8e1f2c7c40","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Bloomberg_Ketmilliard_euros_uzletre_keszul_a_Generali_magyar_ceg_is_erintett","timestamp":"2019. május. 22. 15:14","title":"Bloomberg: Kétmilliárd eurós üzletre készül a Generali, magyar cég is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]