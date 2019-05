Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített kopaszszemléjét, de a feszültség a két társaság között így is akkora volt, mintha szemtől szembe állnának egymással. Toroczkai László foglalkozása elérte a célját: a sajtó teljes létszámában jelen volt, és a végére az addig békés romákat is kellően felbőszítette a rasszista beszédekkel tűzdelt tüntetés, bár Balogh Lajos aktivista csillapította a kedélyeket. Így történt:","shortLead":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített...","id":"20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ff0eff-d166-480f-ae24-58a5f958f39c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"\"Arra az útra nem szabad kimenni, mert ha a rendőrök nekünk jönnek, nem lesz jó vége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","shortLead":"Kedden tűnt el a lány, a rendőrök jelenleg is keresik. ","id":"20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df07117b-9182-4412-9fa9-526ba81406d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Eltunt_egy_14_eves_lany_a_II_keruletbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:49","title":"Eltűnt egy 14 éves lány a II. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A művelethez ötezer éves, cserepekbe száradt élesztőmaradványokat használtak.","shortLead":"A művelethez ötezer éves, cserepekbe száradt élesztőmaradványokat használtak.","id":"20190522_sor_sorfozes_eleszto_okor_izrael_kutatas_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235c3da4-de43-4bc2-b0b5-cf148e9920da","keywords":null,"link":"/elet/20190522_sor_sorfozes_eleszto_okor_izrael_kutatas_egyiptom","timestamp":"2019. május. 22. 19:03","title":"Olyan sört főztek a tudósok, amilyet az ősi Egyiptomban ittak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon másképp emlékszik a zenész és a színésznő erre az időszakra. ","shortLead":"Nagyon másképp emlékszik a zenész és a színésznő erre az időszakra. ","id":"20190523_Moby_Natalie_Portman_randi_memoar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61228b16-8fe7-4e92-ac39-f09af684cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a0293c-030e-4190-ba64-2054853e41a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Moby_Natalie_Portman_randi_memoar","timestamp":"2019. május. 23. 11:41","title":"Moby szerint egy ideig randiztak Natalie Portmannel, de a színésznő erről mit sem tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","shortLead":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","id":"20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa0368d-72a8-4309-ab1c-2f485bcf40a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","timestamp":"2019. május. 22. 10:52","title":"Akadozik a szemétszállítás a Zöld Híd által ellátott területeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","shortLead":"Kicsit sok aprója gyűlt össze.","id":"20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c232b635-2a56-4b46-8dc5-d26cbfdaf3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619f603d-79ce-43ab-8144-ccbaeb6d00c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_66_zsaknyi_aproval_fizetett_egy_autoert_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. május. 22. 15:09","title":"66 zsáknyi apróval fizetett egy autóért egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","shortLead":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","id":"20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69a6087-82de-4012-9d7b-c12bf1e4171b","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 22. 16:11","title":"Orbánt is bevetette a kampány hajrájában a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók közt is vannak, akik támogatják a csatlakozást. ","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók közt is vannak, akik támogatják a csatlakozást. ","id":"20190522_europai_ugyeszseg_zavecz_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07220b0-06d6-4617-9ec7-9ea28e1bfbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_europai_ugyeszseg_zavecz_research","timestamp":"2019. május. 22. 06:55","title":"A magyarok többsége szerint hazánknak csatlakoznia kellene az Európai Ügyészséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]