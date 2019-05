Olvasóink túlnyomó többsége, 88,8 százaléka úgy tervezi, részt vesz a vasárnapi EP-választáson – derül ki a hvg.hu online felméréséből. A nem reprezentatív kutatás eredménye fényévekre van attól a 29 százaléktól, amely az előző, 2014-es voksoláson megjelent, az mindenesetre jó hír, hogy magasabb annál a 78 százalékos aránynál is, amely egy másik kérdésünkre úgy válaszolt: legalább egyszer már szavazott.

Február után ismét teszteltük olvasóink tudását azzal kapcsolatban is, mennyire ismerik azt az intézményt, amelybe a választással 21 képviselőt delegálhat Magyarország. Olvasóink 68,1 százaléka jól tudja, ötévente rendezik a voksolást. Azzal is tisztában van túlnyomó többségük (90,3 százalék), hogy a legnagyobb pártcsalád eddig – és jó eséllyel ezután is – az Európai Néppárt, azt azonban a válaszadók majdnem 66 százaléka rosszul tudja, hol van az EP központja. Ők Brüsszelt választották Strasbourg helyett – más kérdés, hogy nem könnyű a válaszadás, hiszen a parlament valóban ülésezik a belga fővárosban is, mellesleg a kormány előszeretettel igyekszik „Brüsszelként” emlegetni az EU valamennyi szervét, így az EP-t is.

Olvasóink csaknem fele úgy véli, Magyarország jövőjére nézve kedvezőtlen hatással lesz az európai parlamenti választások végeredménye: a válaszadók 41,3 százaléka látja így, míg 36,4 százalékuk szerint nem jár érdemi hatással, kedvező vagy nagyon kedvező hatást pedig mindössze bő ötödük vár a vasárnapi voksolástól. Ami az EU egészét illeti, éppen ellenkezőleg gondolkodnak olvasóink: 39,3 százalékuk vár kedvező hatást, és 28 százalékuk kedvezőtlent.

Ennél jobban ítélik meg a válaszadók az uniós tagságot. Magyarországra nézve 73,6 százalék egyértelműen pozitívnak, 18,2 százalék inkább pozitívnak ítéli, saját személyére nézve pedig 50,1 százalék gondolja egyértelműen pozitívnak, 28,6 százalék inkább pozitívnak, míg 18,1 százalék semleges véleménnyel van.

Több mint 56 százalékuk gondolja úgy, hogy személyes életének megtervezésében is nagy szerepet játszik az uniós tagság, mindössze 11,9 százalék véli úgy, hogy egyáltalán nincsenek hatással rá a tagságból eredő előnyök vagy hátrányok. Olvasóink több mint kétharmada azzal is egyetért, hogy az EU érvényesíti az alapszerződéseiben megnevezett főbb értékeket, az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok védelmét.