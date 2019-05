Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát ellenőrizzék, pedig akkor sem voltak sokan a lehetőségekhez képest. A legsikeresebb párt a Fidesz ezen a téren is. De két embert a Munkáspárt is delegált. \r

\r

","shortLead":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát...","id":"20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9866744e-0934-4e2a-88d7-7c43bd4b491d","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","timestamp":"2019. május. 23. 12:19","title":"EP-választás: Egyre nehezebb szavazatszámláló tagokat keríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7736477d-f29a-48f4-a350-08177b4364cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elnézte a manővert az Opel Astra sofőrje. ","shortLead":"Elnézte a manővert az Opel Astra sofőrje. ","id":"20190523_google_auto_borsod_baleset_street_view","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7736477d-f29a-48f4-a350-08177b4364cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a84e5f-af2c-4e3f-bcde-4f3fc2fd04c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_google_auto_borsod_baleset_street_view","timestamp":"2019. május. 23. 17:23","title":"Árokba csúszott Borsodban a Google utcaképfotózó autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","shortLead":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","id":"20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041500e7-02cf-4bfd-b2e6-095e6ce823ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"2019 legjobb motorja a Ferrarié, de a második már egy villanymotor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter visszamenőleg megsemmisítette ezt a rendeletet.","shortLead":"Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter...","id":"20190523_Visszavonta_az_osztrak_belugyminiszter_a_menedekkerok_oraberet_lecsokkento_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ccc58e-9fb6-4c12-8254-dd539eb1bf80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Visszavonta_az_osztrak_belugyminiszter_a_menedekkerok_oraberet_lecsokkento_rendeletet","timestamp":"2019. május. 23. 20:59","title":"Visszavonta az osztrák belügyminiszter a menedékkérők órabérét lecsökkentő rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt az ENSZ normái meghatározzák.","shortLead":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt...","id":"20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ad2806-a159-45f3-aa46-076aad56ddfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","timestamp":"2019. május. 23. 13:32","title":"Ádert kéri a Helsinki Bizottság, hogy tegye demokratikusabbá az ombudsmanválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják meg nekik személyes adataikat.","shortLead":"A legutóbbi alkalom után ezúttal is e-mailben, a NAV nevében próbálják a csalók rávenni a felhasználókat, hogy adják...","id":"20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1470f1-9f7c-45b8-9c3e-c04c660a6cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_nav_adovisszaterites_email_spam_atveres_adathalaszat","timestamp":"2019. május. 23. 17:33","title":"Adó-visszatérítést ígér, valójában átverés a NAV nevében küldött e-mail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek harmada nem állna szóba ismerősével, ha kiderülne róla, hogy meleg.","shortLead":"43 százalék szerint nem illetik meg az LMBTQ-közösség tagjait a többségi társadalommal azonos jogok, és az emberek...","id":"20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa4eb70-a163-4fd4-bb45-2cd4b25e2509","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Az_oroszok_tobb_mint_fele_homofob_egy_felmeres_szerint","timestamp":"2019. május. 23. 11:14","title":"Az oroszok több mint fele homofób egy felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]