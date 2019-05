Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették a nekik megítélt többlettámogatás összegét.","shortLead":"Közzétették a nekik megítélt többlettámogatás összegét.","id":"20190524_Central_Szinhaz_kulturtao_tao_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7f88ac-6cbc-4533-a1c9-1ca9dcf12805","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Central_Szinhaz_kulturtao_tao_tamogatas","timestamp":"2019. május. 24. 14:28","title":"A Centrál Színház a legnagyobb vesztese a kultúrtao eltörlésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","shortLead":"A Superb esetében most először kínált Scout változat megemelt futóművet és megerősített alsó védelmet kapott.","id":"20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc79db5c-5266-49af-9fda-75e9408d61cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8dcfb9-fa5c-4da4-af50-1d0df13feece","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_most_eloszor_ime_az_uj_skoda_superb_terepkombi_kivitele","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Most először: íme az új Skoda Superb terepkombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormányfő június 7-én távozik pártja éléről majdnem háromévnyi, bukásokkal teli kormányzás után.","shortLead":"A brit kormányfő június 7-én távozik pártja éléről majdnem háromévnyi, bukásokkal teli kormányzás után.","id":"20190524_Theresa_May_bejelentette_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d3c1d3-8885-4d22-a4c1-b5bec82e4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Theresa_May_bejelentette_lemondasat","timestamp":"2019. május. 24. 11:10","title":"Theresa May könnyek között jelentette be lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült. ","shortLead":"Egy ember megsérült. ","id":"20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1ff5b-997f-4124-a7f6-414537ce5cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_Busz_es_auto_utkozott_a_Huvosvolgyi_uton","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"Busz és autó ütközött a Hűvösvölgyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","shortLead":"Az első hely egy V8-as biturbó erőforrásé, amit egy 400 lóerős elektromos riválisa követ a sorban. ","id":"20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2323daf8-984f-48ad-8a37-13f1b1e68a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041500e7-02cf-4bfd-b2e6-095e6ce823ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_2019_legjobb_motorja_a_ferrarie_de_a_masodik_mar_egy_villanymotor","timestamp":"2019. május. 24. 13:21","title":"2019 legjobb motorja a Ferrarié, de a második már egy villanymotor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el gyártani.","shortLead":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el...","id":"20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60091404-804a-4281-9dad-db955a2063a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","timestamp":"2019. május. 24. 16:33","title":"A kínaiak megcsinálták a vonatot, ami 600 km/h-val repeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49fe614-0313-4c0b-9881-25f8570c0f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította Tóth Bertalan MSZP-elnök panaszát.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította Tóth Bertalan MSZP-elnök panaszát.","id":"20190523_Az_Ab_szerint_a_nevjegyzek_ara_nem_alkotmanyossagi_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49fe614-0313-4c0b-9881-25f8570c0f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ffc497-3478-4160-a397-8e1af2c71d67","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Az_Ab_szerint_a_nevjegyzek_ara_nem_alkotmanyossagi_kerdes","timestamp":"2019. május. 23. 16:17","title":"Az Ab szerint a névjegyzék ára nem alkotmányossági kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","shortLead":"Miután megkínozta, teljesen szét is szedte a OnePlus 7 Prót a JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa.","id":"20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7f578e-3659-45e9-a527-060d9d973e23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_oneplus_7_pro_okostelefon_jerryrigeverything_video","timestamp":"2019. május. 24. 15:33","title":"Szétszedték a OnePlus új csúcsmobilját, hogy kiderüljön, mennyire vízálló a szelfikamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]