[{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","shortLead":"A tojástermelők szerint az állatvédők vagy valamilyen furcsa üzleti érdekek miatt nőhet nagyot a tojások ára.","id":"20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbe1be-7c9a-450d-a6bb-9eb1f69177fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Oriasi_tojasdragulassal_fenyegetnek","timestamp":"2019. május. 21. 06:04","title":"Óriási tojásdrágulással fenyegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben egy nő vesztette életét.","shortLead":"A balesetben egy nő vesztette életét.","id":"20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fc2714-1bbd-4454-a938-cccfcca8cc31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_halalos_gazolas_gyalogos_zsigmond_ter","timestamp":"2019. május. 20. 17:32","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","shortLead":"Az utolsó pillanatban meghiúsult a korábban biztosra vett szponzorcsere.","id":"20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd7c1a-c5bf-4e1d-be5c-6dc489de4065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d55899a-ce35-4f0a-8ede-f57421d9d649","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_audi_bmw_bayern_munchen_szponzor_auto","timestamp":"2019. május. 20. 12:24","title":"Mégsem ül át Audiból BMW-be a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d","c_author":"Gécs Dániel, Kaufmann Balázs","category":"tudomany","description":"Alighanem az év technológiai hírét robbantotta a Reuters vasárnap éjjel: a Google kihúzza a talajt a Huawei lába alól, s ezzel elveszik tőlük az Androidot. Megpróbáltunk válaszokat adni az eddig felmerült kérdésekre, és arra is, mi várható holnap. ","shortLead":"Alighanem az év technológiai hírét robbantotta a Reuters vasárnap éjjel: a Google kihúzza a talajt a Huawei lába alól...","id":"20190520_google_android_huawei_amerikai_kormany_kemugy_5g_halozatfejlesztes_tiltas_google_szolgaltatasok_gmail_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0421b-6546-4a16-92a2-633dfb212f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e019f3-398e-4ade-bd3c-12cd374291a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_android_huawei_amerikai_kormany_kemugy_5g_halozatfejlesztes_tiltas_google_szolgaltatasok_gmail_terkep","timestamp":"2019. május. 20. 17:00","title":"Öt percben elmondjuk, mi történik most a Huawei telefonokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A lány vasárnap tűnt el. ","id":"20190520_Eltunt_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5c7f23-3c4f-48f3-a80b-7dd4cb508f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Eltunt_14_eves_lanyt_keresnek_Budapesten","timestamp":"2019. május. 20. 09:21","title":"Eltűnt 14 éves lányt keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","shortLead":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","id":"20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f98c5-5471-4bf9-97d2-2e7ae783b55f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","timestamp":"2019. május. 21. 20:35","title":"Lewis Hamilton szívszorító szavakkal búcsúzott Niki Laudától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő többsége a szexiparban végzi. Erről számolt be a Korea Future Initiative. A dél-koreai civil szervezet feltérképezte a szexkereskedelmet: ez több tízezer észak-koreai nő exportját jelenti a hatalmas kínai piacra. ","shortLead":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő...","id":"20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee080243-ea4e-47d6-beff-9f68330965cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","timestamp":"2019. május. 21. 12:10","title":"Észak-koreai nők tízezrei tengődnek filléres szexrabszolgaként Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]