A lap értesülései szerint az ukrán-magyar határszakaszon szolgálatot teljesítő egyenruhások közül sokaknak kell készenlétben állniuk, várva arra, hogy szükség esetén esetleg behívják őket. A rendőrség megerősítette a Magyar Hang értesüléseit, és sikeresnek nevezte az egyenruhások tevékenységét, hiszen lerövidült az Ukrajnából Magyarországra belépők várakozási ideje. Azt viszont cáfolta a rendőrség, hogy az intézkedés kapcsolatban lenne azzal, hogy vasárnap rendezik meg Magyarországon az EP-választást. Korábban a kormánypárti politikusok azt kérték a magyar állampolgársággal is rendelkező határon túli magyaroktól, hogy vegyenek részt a voksoláson.

A Magyar Hang emlékeztet arra, hogy tavaly az országgyűlési választásokkor a Hír Tv Célpont című műsorában be is mutatta, hogy milyen zavartalanul szállították szervezetten a fiktív magyarországi lakcímmel rendelkező ukrán-magyar kettős állampolgárokat a határhoz közeli településekre, ahol le is szavaztak a Fidesz–KDNP-re és jelöltjére, Tilki Attilára – a voksturizmus szervezői ezt egyébként nem is mulasztották el közölni „utasaikkal”. A Kárpátalján, tehát Ukrajna területén élő magyar állampolgárok levélben adhatják le szavazataikat, Magyarországon csak az voksolhat személyesen, aki rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel. Az említett ügyben tavaly Vásárosnamény környékén akadtak olyan házak, ahová száz, vagy akár kétszáz ilyen embert is bejelentettek.