[{"available":true,"c_guid":"fbfb1f53-1140-4989-a941-cc59838a753f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár saját bevallásunk szerint tudjuk, mik az igazán fontos dolgok az életben, ez nem érhető tetten abban, hogy milyen biztosításokat kötünk- derült ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Bár saját bevallásunk szerint tudjuk, mik az igazán fontos dolgok az életben, ez nem érhető tetten abban, hogy milyen...","id":"20190525_A_betegsegtol_es_a_balesettol_fel_legjobban_a_magyar_de_megis_a_lakasat_meg_a_kocsijat_biztositja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbfb1f53-1140-4989-a941-cc59838a753f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1163c5f0-ce23-4952-89d2-194768de5d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_A_betegsegtol_es_a_balesettol_fel_legjobban_a_magyar_de_megis_a_lakasat_meg_a_kocsijat_biztositja","timestamp":"2019. május. 25. 13:37","title":"A betegségtől és a balesettől fél legjobban a magyar, de mégis a lakását, meg a kocsiját biztosítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból, illetve nem löki-e el magától renitens tagját az unió vezetése. Bár mindez fikció, nem árt egy pillantást vetni a rémforgatókönyv lehetséges és számszerűsíthető következményeire. Farkas Zoltán elemzésének második része.","shortLead":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni...","id":"20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61198f-fd94-4da2-b1d3-35f53c73715f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","timestamp":"2019. május. 24. 15:35","title":"Mi történik a magyar gazdasággal, ha a Brexit után jön a Huxit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e335baca-bc65-4c4d-96b3-9b121ca8b03e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felvételt tettek közzé péntek este a lyoni robbantás gyanúsítottjáról a francia hatóságok.\r

