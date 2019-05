Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás...","id":"20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c57a6fdd-e138-4585-ab54-9eb23ac96d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd62f1-f0d0-49cf-9994-218a37fb6d3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190526_Es_akkor_paks_huawei_gyed_szarvas","timestamp":"2019. május. 26. 07:00","title":"És akkor a kalocsaiak elővehetik a régi orosz nyelvkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition, a legnagyobb presztízsű és hagyományokkal rendelkező európai perbeszédverseny döntőjét.","shortLead":"Az ELTE Telders csapata nyerte szombaton a Hágában rendezett Telders International Law Moot Court Competition...","id":"20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e23d38a-2f29-49af-9427-ccc1640b371c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543f7d2-665d-4f00-80a1-34bb6276276d","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Mindenkit_lenyomtak_nemzetkozi_perbeszedversenyt_nyert_az_ELTE_csapata","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Mindenkit lenyomtak, nemzetközi perbeszédversenyt nyert az ELTE csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","shortLead":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","id":"20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8589749-278f-4fc0-8505-49e2aec181af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","timestamp":"2019. május. 27. 12:58","title":"Ellenőrizték az iskolai buszokat, nyolcnál nem stimmelt valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés.","shortLead":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend...","id":"20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60c9cf-25e7-4d14-b4dc-0d2014b0358d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","timestamp":"2019. május. 26. 15:26","title":"Hétfőn nyit a rendbe tett Keleti pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért eredményei nem róla, hanem feleségéről, Dobrev Kláráról szólnak. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért...","id":"20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86874b1f-e0fe-499e-a7d5-e61c0bbb172c","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","timestamp":"2019. május. 27. 12:02","title":"Márki-Zay: Dobrev Klárának sikerült, ami Orbánnak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz játékot lesz képes streamelni céleszközökre, többek közt mobilokra is.","shortLead":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz...","id":"20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d8930-f247-460c-a2c2-3e46819641cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 27. 15:03","title":"Kiderült: 3500 játékot szór majd az új Xbox felhője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8878b72d-9b3c-42da-bed4-0f5e5adf3dc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elnökség már vasárnap bejelentette, lemondanak.","shortLead":"Az országos elnökség már vasárnap bejelentette, lemondanak.","id":"20190527_Lemond_az_LMP_budapesti_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8878b72d-9b3c-42da-bed4-0f5e5adf3dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fbee0a-620f-4caa-a1cf-4bab35a0bd55","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Lemond_az_LMP_budapesti_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 16:28","title":"Lemond az LMP budapesti elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]