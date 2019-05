Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","shortLead":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","id":"20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d754a8e-04f2-4982-9eec-f2180d56946e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Tóta W.: Európa is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f73a2f-db2c-4333-bdfa-4259bb86ed44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190527_A_tanarok_megbecsultsegeert_indit_kampanyt_NoAr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f73a2f-db2c-4333-bdfa-4259bb86ed44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd8e11b-5423-4443-9383-67f5108dbf8c","keywords":null,"link":"/elet/20190527_A_tanarok_megbecsultsegeert_indit_kampanyt_NoAr","timestamp":"2019. május. 27. 09:51","title":"A tanárok megbecsültségéért indít kampányt NoÁr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","shortLead":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","id":"20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5714fe2c-a531-4a68-8b1c-50c30e97318a","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","timestamp":"2019. május. 26. 21:01","title":"Ungár Péter: \"Rászolgáltunk a vereségre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A fővárosban mától folytatódnak az ellenzéki tárgyalások, csakhogy az EP-választás után minden szereplő egészen máshogy ül a lovon, vagy éppen alatta. Ez pedig Puzsér Róbertet és Karácsony Gergelyt is érintheti. ","shortLead":"A fővárosban mától folytatódnak az ellenzéki tárgyalások, csakhogy az EP-választás után minden szereplő egészen máshogy...","id":"20190528_momentum_budapest_onkormanyzati_valasztas_puzser_jobbik_lmp_karacsony_mszp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf48f81-1a44-497a-b0cc-c00430641944","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_momentum_budapest_onkormanyzati_valasztas_puzser_jobbik_lmp_karacsony_mszp","timestamp":"2019. május. 28. 06:30","title":"Kialudta a szerénységét a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","shortLead":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","id":"20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c50ecc-decc-49d8-b6b5-870a0b177520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","timestamp":"2019. május. 28. 14:35","title":"A külföldi vendégmunkásoktól féltik a magyarok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megsebesült két vétlen járókelő is.","shortLead":"Megsebesült két vétlen járókelő is.","id":"20190528_Bandatamadasban_gyilkoltak_meg_rendoroket_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd60520-f23c-4e74-aabc-715ff9996de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Bandatamadasban_gyilkoltak_meg_rendoroket_Mexikoban","timestamp":"2019. május. 28. 08:01","title":"Bandatámadásban gyilkoltak meg rendőröket Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott, fiktív cégeket hoztott létre, mindebben összesen 66 ember volt érintett.","shortLead":"Az őrző-védő cég csalt a munkavállalók utáni járulékokkal, milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott...","id":"20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e355e2c-7599-48e6-b1f1-bcca1bf1b3b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Milliardos_csalasban_66_ember_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 27. 09:55","title":"Milliárdos csalásban, 66 ember ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ea9be3-500a-49e4-8d1d-d4380bd90391","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártlogós pólóban ment szavazni, és ez még nem minden.","shortLead":"Pártlogós pólóban ment szavazni, és ez még nem minden.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_paty_szavazolap_logo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ea9be3-500a-49e4-8d1d-d4380bd90391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127810c3-a213-4abe-acbe-071ad16697c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_paty_szavazolap_logo","timestamp":"2019. május. 26. 15:29","title":"Műsort csinált egy szavazó Pátyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]