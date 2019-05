Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben átcsoportosítanának. De a vágányhálózat felújítására is szükség lenne. Azt is elmondta, a Keletire is sokat kellene még költeni.","shortLead":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben...","id":"20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56affada-c1d6-4e22-904d-b3585e87b165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. május. 28. 09:19","title":"MÁV-vezér: Kritikus a helyzet a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd649f9b-2f27-4622-a98f-f971a20667d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tett és Védelem Alapítvány önkéntesekkel venné elejét annak, hogy a főleg ortodox zsidókat érő antiszemita beszólások, becsmérlések folytatódjanak.



","shortLead":"A Tett és Védelem Alapítvány önkéntesekkel venné elejét annak, hogy a főleg ortodox zsidókat érő antiszemita...","id":"20190529_Megelegeltek_az_antiszemita_incidenseket_a_bulinegyedben_onkentes_biztonsagiakat_varnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd649f9b-2f27-4622-a98f-f971a20667d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6279ee-55fe-402d-a84e-3a2da56233cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Megelegeltek_az_antiszemita_incidenseket_a_bulinegyedben_onkentes_biztonsagiakat_varnak","timestamp":"2019. május. 29. 05:38","title":"Megelégelték az antiszemita incidenseket a bulinegyedben, önkéntes biztonságiak jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","shortLead":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","id":"20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962a40b8-a3cb-4805-96ca-95085d614da2","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"Nem árulja el a kormány, mennyi pénzt kaptak a letelepedési kötvényes cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és egymásnak adják nála a kilincset a világ vezető operaházainak jelmeztervezői.","shortLead":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és...","id":"20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0f95dc-d127-4723-ae60-ab42ca64187b","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","timestamp":"2019. május. 28. 17:00","title":"Rongyok között nőtt fel a szolnoki színházban, most a világ operacsillagai feszítenek a jelmezeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai képviseleténél viszont, aki a Huaweit ért gyomrosokat használta volna fel, a visszájára fordult az élcelődés.","shortLead":"Nem ritka a tech világban, hogy a riválisok a saját hasznukra fordítanák a másik problémáját. A LG dél-afrikai...","id":"20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a04ed6-6f0d-426a-b43f-f60cc39f2120","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_del_afrikai_lg_twitter_huawei_valaszok","timestamp":"2019. május. 27. 17:03","title":"Odavágott az LG a Huaweinek, de a kommentelők gyorsan visszaütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint júniusban jöhet változás.","shortLead":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint...","id":"20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853fe86b-353e-4275-a7e7-51a90825f6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","timestamp":"2019. május. 28. 14:06","title":"Rekordalacsonyan hagyták Matolcsyék az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni, hogy repülés közben baj történjen.","shortLead":"A jövőre érkező, 250 grammnál nehezebb drónok már megkapják a DJI-tól azt a funkciót, ami segíthet elkerülni...","id":"20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6b121e-ac28-464f-8e50-8329c004aa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54da7ef2-4a09-4227-9e36-5b0d82f903bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_dron_biztonsag_szabalyozas_dji_ads_b_technologia","timestamp":"2019. május. 28. 10:33","title":"2020-ban jön a rendszer, ami véget vethet a reptéri drónparának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra kerül az otthoni listán.","shortLead":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra...","id":"20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817597d-5a39-4095-877e-f53dba4472c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Nem akart 80 hetet várni, Litvániába utazott csípőprotézisért a 86 éves brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]