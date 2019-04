Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagy hírt a Facebook-oldalán osztotta meg a rajongóival.



","shortLead":"A nagy hírt a Facebook-oldalán osztotta meg a rajongóival.



","id":"20190428_Nevet_valtoztatott_a_bulibaro_Kis_Grofo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4a8a2f-0605-474a-a77b-c765b6f48ac7","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nevet_valtoztatott_a_bulibaro_Kis_Grofo","timestamp":"2019. április. 28. 10:06","title":"Nevet változtatott a bulibáró, Kis Grófo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","shortLead":"Ráadásul kettős fronthatás várható. ","id":"20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb697ee-1738-4b91-a177-ec3d67ffa160","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Ma_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2019. április. 29. 05:18","title":"Ma is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","shortLead":"Egy Hall Del nevű amerikai úgy döntött ideje leadni némi felesleget. Mindehhez jó módszert választott, csak sört ivott.","id":"20190428_sordieta_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d37015-2a0c-43a2-b43f-b5b66d72bf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5570e2b0-f81a-4cc2-956a-322dc8001b8d","keywords":null,"link":"/elet/20190428_sordieta_fogyas","timestamp":"2019. április. 28. 15:28","title":"20 kilót fogyott egy fickó kemény, de sikeres sördiétával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak tartja érdekképviseleti munkájában - mondta Vadász György elnök az MTI-nek.","shortLead":"A Magyar Iparszövetség (OKISZ) a közterhek további mérséklését, az intézményi bürokrácia visszaszorítását is fontosnak...","id":"20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63480951-defd-40f6-9f09-027c07115c91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_Beremelest_es_adocsokkentest_javasol_a_Magyar_Iparszovetseg","timestamp":"2019. április. 28. 07:28","title":"Béremelést és adócsökkentést javasol a Magyar Iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","shortLead":"Fejér megyében hangrobbanást is lehetett hallani vasárnap este. ","id":"20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ce4ba9-16f3-41f6-8daa-402d14d93748","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hangsebesseggel_ertek_utol_a_Gripenek_egy_nem_reagalo_kisrepulot","timestamp":"2019. április. 29. 05:36","title":"Hangsebességgel értek utol a Gripenek egy nem reagáló kisrepülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","shortLead":"Több hazai gyárat is érint az elbocsátás.","id":"20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1ff924-e58d-4af4-9069-73f557ec0df7","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Emberek_maradnak_munka_nelkul_Magyarorszagon_amiert_gyengelkedik_a_nemet_autoipar","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Emberek maradnak munka nélkül Magyarországon, amiért gyengélkedik a német autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzt, csaknem 12 milliárd forintot, munkahelyteremtésre lehet költeni.","shortLead":"A pénzt, csaknem 12 milliárd forintot, munkahelyteremtésre lehet költeni.","id":"20190429_Minden_idok_legtobb_allami_tamogatasat_tehette_zsebre_a_Mol_uj_tiszaujvarosi_uzeme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087be1c0-398e-4aaf-b862-6954ba3f75d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a3ce57-a397-4d15-bf4c-2c0e022e170c","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Minden_idok_legtobb_allami_tamogatasat_tehette_zsebre_a_Mol_uj_tiszaujvarosi_uzeme","timestamp":"2019. április. 29. 09:58","title":"Minden idők legtöbb állami támogatását tehette zsebre a Mol új tiszaújvárosi üzeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]